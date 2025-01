Milan, nome nuovo per il centrocampo: è un francese classe 2003

Il Milan vuole portare in rossonero un nuovo innesto per il centrocampo. L’ultima idea è un giovane classe 2003 di nazionalità francese.

Il tonfo del Milan di ieri sera contro la Juventus non ha fatto altro che sottolineare ciò che già si sapeva da tempo. I rossoneri hanno degli evidenti problemi: da un lato un atteggiamento troppo arrendevole – come ribadito dallo stesso Conceiçao nel post partita – e dall’altro una rosa con ancora troppe lacune.

Per quanto riguarda il primo punto, il nuovo tecnico rossonero dovrà essere bravo a toccare l’orgoglio dei suoi ragazzi. In merito al secondo punto, invece, starà alla dirigenza regalare a Conceiçao nuovi rinforzi. Seppur le priorità siano la difesa e l’attacco, il club rossonero monitora anche alcuni profili per il centrocampo. Nelle ultime ore si sta facendo spazio un nome tutto nuovo.

Interesse per Gourna-Douath: chi è il nuovo obiettivo del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento per il colpo a centrocampo sono principalmente due i profili monitorati dal Milan: Warren Bondo e Lucas Gourna-Douath. Se il centrocampista del Monza è un nome già conosciuto, nel caso del secondo si tratta di un profilo decisamente a sorpresa.

Il nuovo obiettivo rossonero è un centrocampista francese classe 2003 del Salisburgo. Parliamo di un mediano scuola Saint-Etienne che sta facendo parlare molto bene di sé e che secondo molti è l’ennesimo gioiello in casa Salisburgo.

Il giovane francese è una delle pedine più importanti del club austriaco, con già 5 presenze in stagione in Champions League. Il transalpino stuzzica e non poco il Milan con un fattore che potrebbe facilitare la trattativa: come nel caso di Bondo, anche Gourna-Douath è nato dopo il 1° gennaio 2003 e non andrebbe, quindi, ad occupare uno slot nelle liste.

Difesa, centrocampo e attacco: il piano del Milan sul mercato

Nella sua edizione odierna Tuttosport ha fatto il punto sulle manovre di mercato del Milan. Secondo il noto quotidiano, l’obiettivo del club rossonero è quello di chiudere per tre colpi: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Per la difesa è ormai ad un passo la fumata bianca per Kyle Walker, mentre per l’attacco il primo obiettivo – sfumato Marcus Rashford – è Joao Felix.

A centrocampo invece, come detto, i due nomi in pole sono quelli di Bondo e Gourna-Douath. Nei prossimi giorni è attesa un’accelerata del Milan. Il primo ad arrivare in rossonero sarà appunto Walker, ma non sarà sicuramente l’unico.