Milan, nuovo esterno a sorpresa: duello con la Juve

Juventus – Milan è una sfida in campo e non solo. Le due società lavorano su obiettivi comuni di mercato

Il destino di Juventus e Milan non si intreccia solamente in campo. I due club si sfidano per diversi obiettivi in questa sessione invernale di calciomercato.

Alle 18 Juventus e Milan si affronteranno sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium di Torino. Nel frattempo, le due società lavorano per consegnare i rinforzi necessari ai rispettivi tecnici. Ha maggiore urgenza la società bianconera alla luce dei gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli è subito ricorso ai ripari portando in bianconero il terzino portoghese Alberto Costa e nei prossimi giorni proverà a portare a Torino anche un nuovo difensore centrale.

Anche per il Milan il primo innesto di questa campagna acquisti di riparazione potrebbe essere rappresentato da un esterno difensivo. Nelle ultime ore, infatti, i rossoneri si sono sensibilmente avvicinati alla chiusura della trattativa con Kyle Walker, esterno difensivo classe ’90 inglese. L’esperto terzino dovrebbe arrivare dal Manchester City con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a cinque.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per un obiettivo

Nelle ultime ore, però, le attenzioni del Milan si sarebbero spostate su un altro obiettivo per la fascia. La squadra mercato del club rossonero, infatti, sonda diversi profili anche in vista della prossima stagione e in tal senso potrebbero registrarsi delle clamorose sorprese, in un vero e proprio duello di mercato con la Juventus.

In tal senso, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, si inquadra l’interesse dei rossoneri per Nuno Tavares, terzino ex Arsenal, finora autore di otto assist in quindici partite giocate da titolare con la maglia della Lazio in Serie A. Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani nelle scorse ore ha confermato di aver ricevuto “richieste per Rovella, Dele-Bashiru, Tavares e Castellanos”.

Sulle tracce del laterale portoghese classe 2000 ci sarebbero anche Juventus e Inter. La scorsa estate Nuno Tavares è arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 4,5 milioni di euro. Occhio soprattutto alla Juventus nel caso in cui dovesse partire Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City mentre l’Inter potrebbe pensarci in vista di una eventuale cessione di Buchanan.