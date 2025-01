Milan, offerta al Torino per averlo a gennaio

Il Milan continua a lavorare con il Torino per concludere un affare già durante il calciomercato di gennaio: è arrivata l’offerta per i granata

Il calciomercato di gennaio può ancora regalare diverse perle per il Milan, alla ricerca di altri due acquisti per migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Dopo l’arrivo di Kyle Walker e la mancata partenza di Pavlovic, si pensa essenzialmente al centrocampo e all’attacco con Santiago Gimenez che resta il primo nome sulla lista del club.

La dirigenza rossonera guarda anche in Serie A e in particolare in casa Torino. Proprio con i granata, si potrebbe strutturare un affare che cambierebbe molto per il Milan già da gennaio.

Il Milan tenta di anticipare l’affare con il Torino

I piemontesi sono in una fase cruciale della loro storia, con continui rumors societari e la volontà di fare meglio in campionato, dopo una prima parte di stagione difficile. Urbano Cairo ha scelto di tornare a investire per migliorare alla squadra e sembra a un passo dalla chiusura di Elmas e Casadei per il centrocampo – sul centrocampista il duello con la Lazio andrà avanti fino all’ultimo minuto.

Proprio il riassetto della mediana granata c’entra direttamente con il Milan. I rossoneri, infatti, sono forti da tempo su Samuele Ricci, esploso in questa stagione e nome preferito per il futuro dei rossoneri, che dovranno cercare di aumentare la quota di italiani in squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la dirigenza dei meneghini ha già formulato un’offerta al Torino, una proposta ‘molto allettante’ che ha trovato pronta risposta da parte di Urbano Cairo: il ragazzo non si muove, almeno non a gennaio.

Il futuro di Ricci si deciderà in estate

Il presidente è riuscito a rinnovare il contratto del suo pupillo e per lui è un grande onore, come ha dichiarato di recente, essere il capitano della squadra, per cui non sta pensando al mercato in questo momento. A gennaio, si era fatto vivo anche il Manchester City per cedere Rodri, ma anche in quel caso è arrivato il muro del Torino.

Se ne riparlerà la prossima estate, quando anche l’Inter potrebbe affondare il colpo e si potrebbe creare una vera e propria asta internazionale. Intanto, Cairo ha già fissato il prezzo del centrocampista della Nazionale italiana a 40 milioni di euro, non proprio basso.