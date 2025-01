Milan-Parma, assenza pesante: stop dell’ultim’ora

Pesante assenza in vista di Milan-Parma: mancherà un titolarissimo a San Siro

Il Milan chiude una settimana di alti e bassi: dalla sconfitta con la Juventus al successo sul Girona, domani arriva il Parma

C’è attesa per la sfida tra Milan e Parma, lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Domani a San Siro arriva la squadra di Fabio Pecchia che nel match di andata mise in grandissima difficoltà il Diavolo. I rossoneri allora allenati da Paulo Fonseca (era la seconda giornata di campionato) uscirono sconfitti dalla trasferta del Tardini. I crociati si imposero con i gol di Man e Cancellieri intervallari da quello del momentaneo pari ospite firmato Christian Pulisic.

A proposito, domani l’attaccante statunitense tornerà a pieno regime. Un recupero importante per Sergio Conceicao il quale nelle ultime partite ha dovuto fare a meno della qualità tecnica e dell’intelligenza tattica dell’ex Chelsea che spera di essere subito protagonista a San Siro per trovare una vittoria importante. Già, perché dopo la sconfitta sul campo della Juventus di sabato scorso, i rossoneri sono chiamati a reagire dando seguito al successo in Champions League sul Girona arrivato grazie al gol di Rafael Leao.

Milan – Parma, assenza pesante alla vigilia

Alla vigilia della partita tra Milan e Parma arriva la notizia di un’assenza davvero pesante. Uno dei grandi protagonisti del match, infatti, non potrà scendere in campo a causa di un problema di natura fisica. Una brutta notizia per tifosi e fantallenatori che speravano in un’altra importante prestazione del proprio beniamino.

Non sarà della partita Ange-Yoan Bonny, attaccante franco-ivoriano protagonista di un’ottima prestazione nel match d’andata. Il giocatore classe 2003, autore di quattro gol e due assist in questo campionato con la maglia gialloblu, non sarà a disposizione di mister Fabio Pecchia. Proprio il tecnico crociato ha annunciato l’assenza dell’ex Chateauroux nella conferenza stampa della vigilia: “Bonny rimane fuori, ha la febbre”.

Un’assenza pesante per la formazione ducale che si presenterà a San Siro senza il suo attaccante titolare. Un forfait, quello di Bonny, che potrebbe spalancare le porte all’immediato debutto in gialloblu di Milan Djuric, arrivato dal Monza nelle scorse ore. Il centravanti bosniaco in passato ha già punito il Milan, realizzando un gol decisivo nel 2-2 sul campo della Salernitana nel match di ritorno della stagione 2021/2022.