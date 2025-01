Milan-Parma, è ufficiale: la decisione su Pulisic

Lunch match a San Siro: il Milan attende il Parma a San Siro in una sfida importantissima.

L’anticipo di mezzogiorno della 22^ giornata del campionato metterà di fronte il Milan, fresco del successo ottenuto in Champions League contro il Girona e il Parma all ricerca di punti salvezza.

I gialloblù di mister Pecchia hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e con zero vittorie nelle ultime tre partite. Sergio Conceiçao cerca il primo successo tra le mura amiche a San Siro in campionato.

Milan-Parma: le formazioni ufficiali

Nel Milan toccherà a Calabria e Tomori: fuori l’infortunato Emerson Royal. Il centrale inglese torna titolare dopo aver saltato la Champions per squalifica. In avanti dovrebbe avere maggior minutaggio Pulisic, ma è duello con Musah per una maglia dal primo minuto. Recuperato Chukwueze.

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Bennacer, Jovic, Okafor, Zeroli, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All.: Conceiçao.

PARMA: Suzuki, Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri, Hernani, Sohm, Man, Cancellieri, Mihaila, Djuric. A disp.: Corvi, Moretta, Estevez, Almqvist, Keita, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco. All.: Pecchia.

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini