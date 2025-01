Milan: primo regalo a Conceicao, si chiude subito

Non solo Rashford, i rossoneri sono al lavoro per un ulteriore colpo. La vittoria della Supercoppa dovrebbe facilitare l’operazione

È un Milan rinato dopo la vittoria in Supercoppa. L’arrivo di Conceicao ha permesso di riprendere un percorso perso negli ultimi mesi ed ora il tecnico portoghese si attende dei rinforzi per rendere la rosa ancora più completa. Per il momento l’obiettivo difensore è stato rinviato all’estate. Tomori e Thiaw sono ritornati al centro del progetto e questo, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe portare i rossoneri a concentrarsi su altri giocatori.

La priorità in questo momento, oltre naturalmente a Rashford, riguarda almeno un centrocampista. In questo calciomercato si proverà a portare in rosa un vice Fofana. Poi non sono da escludere due colpi in quel ruolo visto che lì qualche uscita potrebbe esserci. Il Milan è al lavoro e presto potrebbe fare il primo regalo al tecnico considerate anche le entrate della Supercoppa.

Milan: individuato il primo rinforzo, Conceicao accontentato

L’arrivo di Conceicao ha completamente stravolto la strategia del Milan. Il tecnico rossonero ha riportato sia Thiaw che Tomori al centro del progetto ed ora, come riferito da La Gazzetta dello Sport, non c’è più bisogno di un difensore. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il centrocampo dove il portoghese si attende un giocatore con determinate caratteristiche. Si parla tanto di Bondo e Frendrup, ma c’è un profilo che stuzzica molto lo staff tecnico e dirigenziale rossonero.

Appena arrivato a Milano Conceicao alla dirigenza ha fatto il nome di Samu Costa del Maiorca. Il portoghese è un obiettivo del Milan in questo calciomercato e la vittoria della Supercoppa potrebbe aver dato quel tesoretto per affondare il colpo. Un compito non semplice considerato che gli spagnoli difficilmente si priveranno del giocatore, ma un tentativo i rossoneri lo faranno per capire se eventualmente ci potrà essere una apertura per questa operazione.

Samu Costa rappresenta sicuramente uno di quei profili che il Milan segue da vicino per rinforzare la rosa in questo calciomercato. Ipotesi non facile considerata la valutazione del Maiorca. Ma un tentativo lo si farà per capire meglio la reale fattibilità dell’operazione o se si dovrà andare su altri obiettivi.

