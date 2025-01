Milan, scelto il nuovo difensore: la dirigenza pesca dalla Premier League

Il Milan continua ad essere protagonista sul mercato. Per la difesa la dirigenza ha già scelto il giocatore su cui puntare: arriva direttamente dalla Premier League.

Il gennaio che stanno vivendo i tifosi del Milan non si può di certo considerare tranquillo. Il Diavolo sta facendo parlare di sé sia sul terreno di gioco – tra grandi risultati e grandi delusioni – ma soprattutto sul mercato. Come molti si aspettavano, il club rossonero si sta muovendo molto per rinforzare l’organico.

Dopo aver concluso l’affare Kyle Walker, per cui si aspetta solo il comunicato ufficiale, ora il grande obiettivo è Santiago Gimenez. Oltre all’attaccante messicano, però, la dirigenza sta lavorando anche per un altro colpo in difesa, visto il possibile addio di Pavlovic. Il profilo sarebbe già stato individuato e arriverebbe dalla Premier League.

Milan, scelta fatta: se parte Pavlovic affondo su Disasi

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in attesa di capire il da farsi su Pavlovic, il Milan si starebbe già portando avanti su un eventuale sostituto. Per questo motivo negli ultimi giorni, il club rossonero avrebbe intensificato i colloqui per Axel Disasi. Il centrale francese vorrebbe lasciare il Chelsea e il Milan farebbe ovviamente al caso giusto.

Il 26enne, cercato anche dalla Juventus, piace molto a Maresca che non vorrebbe farlo partire. La volontà di Disasi potrebbe, però, avere la meglio. L’ostacolo principale sarebbe comunque legato alle formule dell’affare, con il Chelsea che al momento non sembra intenzionato a lasciar partire il transalpino in prestito.

Come detto, però, tutto dipenderà in ogni caso da Pavlovic e su quello che sarà il suo futuro con la maglia del Milan.

Pavlovic-Milan, futuro ancora incerto: anche lo Stoccarda interessato

Nelle scorse ore si è parlato molto del possibile passaggio di Pavlovic al Fenerbahce, poi saltato dopo che l’intesa tra i due club sembrava quasi trovata. Ora sulle sue tracce c’è il Galatasaray, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe da registrare anche l’interesse dello Stoccarda.

Il Milan non disdegnerebbe di certo un addio del centrale serbo, ma solo a titolo definitivo. L’intenzione del Diavolo sarebbe, infatti, quella di piazzare il classe 2001 senza nessun diritto di riscatto, ma al massimo con un prestito con obbligo di riscatto.

Insomma, se Pavlovic dovesse lasciare il Milan lo farebbe senza nessuna possibilità di ritorno in rossonero. Il sostituto, intanto, sembra già essere stato trovato.