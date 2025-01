Milan, sgarbo di mercato da non credere dell’Inter: si infiamma il derby

Sette giorni dopo il derby di Supercoppa, si accende un nuovo duello tra Inter e Milan, questa volta sul mercato. I nerazzurri tentano lo sgarbo di mercato ai “cugini”.

Bisogna correre ai ripari. È questo il messaggio lanciato da Sergio Conceiçao ai dirigenti rossoneri a seguito del pareggio maturato a “San Siro” contro il Cagliari. L’allenatore si è detto soddisfatto di buona parte del suo organico, ma occorre qualche innesto per rafforzare una rosa che, ancora una volta, è mancata sotto l’aspetto della continuità. Sebbene non siano ancora arrivati colpi in entrata, la sensazione è che da qui a fine sessione il Milan non rimarrà inoperoso, muovendosi soprattutto su due fronti.

Milan, serve uno sforzo sul mercato: Walker o Rashford i prescelti

Nelle ultime ore il nome di Kyle Walker è salito alla ribalta nella lista di mercato di via Aldo Rossi, accostandosi a quello di Marcus Rashford, con cui sono stati già avviati i contatti nella scorsa settimana. Tuttavia, il Milan potrà prendere solamente uno dei due Nazionali inglesi durante la finestra di gennaio. Il centrale inglese, che ha espresso la volontà di fare un’esperienza all’estero, potrebbe essere il colpo più economico tra i due, ma a complicare l’affare ci sarebbe un clamoroso inserimento dell’Inter.

In base a quanto annunciato dal quotidiano britannico “The Sun”, la società nerazzurra sarebbe piombata sul capitano del Manchester City. L’obiettivo di Marotta e Ausilio sarebbe quello di ingaggiare il 34enne terzino in prestito. Si andrebbe così ad aggiungere un tassello esperto allo scacchiere di mister Inzaghi, in un momento in cui la retroguardia nerazzurra sta vivendo un’emergenza dettata dai numerosi infortuni che hanno colpito dapprima Pavard e Acerbi e ora Bisseck.

Inter, forte inserimento nella pista Walker: Marotta lo vuole in prestito

Le recenti indiscrezioni vicine all’affare parlano di contatti già avvenuti tra il club di viale della Liberazione e l’entourage di Walker, con l’affare che potrebbe chiudersi clamorosamente. Ad agevolare la trattativa per le due società milanese ci sarebbe un accordo tra City e il giocatore, secondo cui, qualora fosse il diretto interessato a chiedere di andarsene, i Citizens non opporrebbero resistenza, lasciandolo partire a zero.

Si infiamma quindi un nuovo confronto fuori dal campo tra Milan ed Inter. Settimane lunghissime di duello che si può protrarre fino al 3 febbraio, un giorno dopo del derby di ritorno alla “Scala del Calcio”.