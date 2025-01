Milan, un altro colpo: arriva l’attaccante dalla Premier

Dopo la accelerata decisiva per l’arrivo di Kyle Walker, il Milan si prepara a piazzare un altro colpo

Ancora un affare dalla Premier League per il Milan che nelle scorse ore ha ottenuto il sì di Kyle Walker. Ultime due settimane di mercato di fuoco per i rossoneri.

Dopo oltre due settimane di apparente immobilismo, la sessione invernale di calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo. Nelle scorse ore, infatti, il club rossonero ha fatto registrare l’accelerata decisiva per l’approdo in Italia di Kyle Walker. Il terzino classe ’90 ha dato il suo assenso al trasferimento in Italia e resta da trovare solamente l’intesa con il Manchester City per l’esperto laterale mentre è sfumata la trattativa per l’attaccante Marcus Rashford, sia per motivi economici che per la folta concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund.

Tornando a Kyle Walker, la trattativa per l’esperto laterale difensivo potrebbe essere definita già domani, poche ore dopo il big match con la Juventus in programma quest’oggi all’Allianz Stadium. Walker arriverà a Milan con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, altro affare dalla Premier League

Sistemata la trattativa per Kyle Walker, il Milan proverà a regalare al tecnico Sergio Conceicao un colpo in aspettato. Da ieri, infatti, al club rossonero viene accostato il nome dell’attaccante Joao Felix.

L’attaccante portoghese, ai margini del progetto tecnico del Chelsea, potrebbe approdare in rossonero con la formula del prestito, anche se i Blues preferirebbero monetizzare visto l’importante investimento fatto per portarlo a Londra. Col passare dei giorni, però, la società inglese potrebbe aprire alla cessione in prestito.

Sempre per il reparto offensivo, il Milan potrebbe pescare ancora dal Chelsea. Come rivelato in anteprima da TBR Football, infatti, nel mirino del Milan sarebbe finito anche Christopher Nkunku, attaccante franco-congolese classe ’97. Il giocatore ex Lipsia ha altri quattro anni e mezzo di contratto con il Chelsea e anche per lui i Blues preferirebbero definire una cessione a titolo definitivo, ma in questo caso ci sono più margini di chiudere per un prestito con diritto di riscatto.