Milan: via Okafor, il sostituto arriva dalla Francia

Non solo movimenti in entrata in casa rossonera. Si pensa anche alle uscite. Lo svizzero è pronto a dire addio, scelto il sostituto

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Archiviata la vittoria in Supercoppa, i dirigenti rossoneri inizieranno già nelle prossime ore a sondare diverse piste. Le indicazioni di Conceicao sono molto chiare e per questo motivo si proverà, nei limiti del possibile, ad accontentare il proprio tecnico. La priorità in questo momento sembra essersi spostata dalla difesa al centrocampo, ma si sostituiranno eventuali cessioni non previste magari fino a qualche giorno fa.

E tra i giocatori pronti a lasciare Milano c’è anche Okafor. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, lo svizzero è sempre più vicino a dire sì al Lipsia per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Trasferimento che costringe i rossoneri a muoversi in entrata per sostituirlo e c’è un nome che piace molto a Moncada e Furlani. Una operazione di calciomercato non semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma un tentativo lo si farà nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, ecco il sostituto di Okafor

L’addio di Okafor è stato deciso con l’arrivo di Conceicao. Il tecnico portoghese non sembra avere intenzione di puntare sullo svizzero e quindi la proposta del Lipsia ha portato i rossoneri ad aprire alla sua partenza. L’allenatore ex Porto ha sicuramente dei suoi preferiti, ma in casa Milan c’è la volontà di non fare sacrifici in questa sessione per poi rinforzare la rosa in estate. Per questo motivo non è da escludere che alcuni discorsi vengano rimandati direttamente al termine della stagione.

Ma un giocatore in quel reparto deve arrivare e uno dei nomi vagliati dalla società è quello di Akliouche del Monaco. Il classe 2002 è considerato uno dei talenti del calcio francese e diverse squadre lo hanno messo nel mirino in ottica calciomercato estivo. Il Milan valuta la possibilità di anticipare il suo arrivo magari con la formula del prestito con diritto di riscatto visto che il suo valore si attesa intorno ai 30 milioni di euro.

Akliouche piace, ma non è l’unico giocatore seguito dal Milan in questo calciomercato per quel ruolo. Siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. I dubbi saranno sciolti nelle prossime ore e in base alle occasioni che la sessione darà.

Mercato Milan: si segue Akliouche

Akliouche è un obiettivo di calciomercato del Milan per sostituire Okafor. L’esterno del Monaco non è solo l’unico nome e per questo motivo toccherà alla società sciogliere i dubbi e capire su chi puntare al posto dello svizzero, sempre più vicino al trasferimento al Lipsia.