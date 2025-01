Musah accende Milan-Girona : retroscena pazzesco su Conceiçao

A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Girona, spunta un retroscena pazzesco su Sergio Conceiçao, svelato da Yunus Musah a “Prime Video”.

In occasione dell’incontro contro il Girona, valevole per la penultima giornata del girone (se così lo vogliamo chiamare) di Champions League, il Milan deve ritrovare quell’entusiasmo e quella fame che, a pochi chilometri del deserto dell’Arabia Saudita, l’avevano portata ad alzare la Supercoppa Italiana verso il cielo di Riyadh. L’impegno di questa sera è come una finale. E Conceiçao, che nella sua carriera da tecnico ne ha vinte, deve mantenere il suo score, facendo un passo importantissimo verso il G8 d’Europa.

Milan, contro il Girona come una finale: Musah accende la sfida

La sfida di “San Siro” sarà una prova del nove non solo per l’intera corale rossonera, ma anche per alcuni dei suoi interpreti. Torna dal primo minuto Pavlovic, il cui trasferimento al Fenerbahce è sfumato, che dovrebbe completare il quartetto difensivo con Gabbia, Calabria sull’out di destra e Theo su quello di sinistra. Ancora titolare l’esterno “tattico” Musah che, complici le assenze di Chukwueze e Pulisic, agirà sulla trequarti. L’ex Valencia ha espresso alcune impressioni pre partita a “Prime Video“.

Lo statunitense ha inviato un messaggio ai tifosi a poche ore dall’inizio della gara:

“Noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza di poter vincere tanti altri trofei: è stato bello vincere un trofeo e abbiamo questa sensazione adesso, vogliamo farlo ancora.”

Milan, Musah carica l’ambiente: “Vogliamo vincere ancora”, poi il parere su Conceiçao

Dopo circa un mese dall’arrivo sulla panchina rossonera di Conceiçao, il centrocampista ha avanzato un parere sull’allenatore, con una curiosità sulle sedute di allenamento:

“Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. È qua per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare. Una regola che mi ha colpito è che ci alleniamo con i parastinchi, è molto importante per il mister: quindi seguiamo le regole”.

A testimoniare la voglia di ripetere le grandi imprese di questa stagione, Musah ha rimembrato il trionfo al “Bernabeu”:

“Una partita che è stata speciale, vincere al Bernabeu non è mai facile e abbiamo fatto molto bene. Ci ha aiutato molto continuare con fiducia in Champions League e vincere tante partite. Adesso abbiamo l’opportunità contro il Girona a San Siro, l’occasione più bella che ci può essere, a San Siro con i nostri tifosi.”

Il minimo comune denominatore tra Girona e Real non deve essere soltanto la nazione di provenienza, ma il livello di intensità espresso durante la gara e, soprattutto, con l’auspicio che il punteggio finale sia lo stesso.