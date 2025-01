Niente Juve, ha scelto il Milan: si chiude per 30 milioni

Il calciomercato entra nel vivo: un calciatore di una big europea ha scelto il Milan e non la Juve. L’operazione può decollare nei prossimi giorni

Mancano ancora alcuni giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato. Juve e Milan sono tra i club più attivi, alla ricerca dei rinforzi ideali per migliorare la squadra e tentare di strappa un posto in Champions League anche per il prossimo anno. Entrambe le società sono a caccia di un profilo importante per la difesa, che possa inserirsi al meglio fin da subito.

Proprio per questo, si è parlato a lungo di un possibile cambio di maglia da parte di Tomori. Il centrale inglese è finito nel mirino della Juventus, ma i bianconeri alla lunga si sono concentrati su altri obiettivi, a partire da Renato Veiga, ormai un affare fatto con il Chelsea, con il difensore che arriverà in prestito in Italia.

Juve e Milan cercano ancora un rinforzo in difesa

Le due big italiane non hanno ancora finito con le entrate. I torinesi sono alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Gleison Bremer, da tempo ai box per un grave infortunio, che lo terrà fuori da qui a fine stagione. Il primo nome è quello di Kelly, difensore del Newcastle che potrebbe essere subito un rinforzo importante in Serie A.

Il Milan, invece, si muoverà per rinforzare quella zona di campo solo in caso di partenza di uno dei calciatori in rosa attualmente, uno tra Tomori e Pavlovic. Se alla fine la cessione dovesse concretizzarsi, attenzione a chi potrebbe prendere il suo posto. Anche in questo caso, si potrebbe verificare un vero e proprio duello di calciomercato con la Juve.

Dalla Francia sono sicuri: rossoneri in vantaggio per Disasi

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo del possibile arrivo in Italia di Axel Disasi. Il centrale di 26 anni del Chelsea ha trovato poco spazio nell’ultimo periodo con i Blues, tanto che ora c’è l’apertura alla sua partenza già a gennaio.

Secondo quanto riporta ‘Foot Mercato’, il difensore avrebbe scelto proprio il Milan, e non la Juventus – da tempo accostata al calciatore -, per arrivare al ragazzo. I rossoneri restano ancora bloccati dalle trattative in uscita, ma anche dalla priorità di arrivare a un nuovo attaccante, con Santiago Gimenez in cima alla lista del club meneghino. La valutazione di Disasi si aggira sui 30 milioni di euro.