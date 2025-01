Numeri horror per Theo dopo Milan Juve: il 3 in pagella fa discutere

La vittoria non basta in casa Milan. Le pagelle nei confronti del laterale francese Theo Hernandez fanno piuttosto discutere.

Nonostante la vittoria il terzino francese Theo Hernandez continua il suo momento no e il giocatore è stato tra i peggiori in campo nella sfida contro la Juventus. Diversi errori sia in fase difensiva che offensiva e il giocatore non sembra aver recepito il cambio in panchina, diverse polemiche per la sua prestazione ed anche sui social si sono letteralmente infuriati per un atteggiamento non all’altezza di una semifinale. Il Milan fortunatamente ha vinto ma non certo per la prestazione del giocatore francese.

Theo Hernandez, a Mediaset ci vanno giù durissimo

Lo avevamo notato ieri con Lautaro Martinez. Nonostante la vittoria i colleghi di Mediaset avevano rifilato un sonoro 4 all’argentino, colpevole di aver sprecato troppe occasioni e giocato davvero male quando si trattava di giocare davanti alla porta. Il collega di Sportmediaset Frank Piantaniga non è andato leggero con Theo Hernandez e addirittura gli ha rifilato un voto che ha dell’incredibile, 3 in pagella!

Il giornalista ha sottolineato la prestazione deludente del giocatore che ha sprecato una clamorosa occasione davanti alla porta, ma oltre a quello ha evidenziato un atteggiamento quasi svogliato, non all’altezza di un big match e sicuramente particolare visto il cambio tecnico avvenuto solo qualche giorno fa. Un voto che fa sicuramente molto discutere. Ancora prestazioni deludenti per Theo Hernandez che lunedi avrà però l’occasione di rifarsi, c’è una finale da giocare e il Milan spera di avere il miglior Theo per quel match.