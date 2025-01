Okafor Milan, ribaltone in casa rossonera: ecco cosa sta succedendo

Il Milan è una delle squadre più coinvolte sul mercato in questo momento, sia in entrata che in uscita. Ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione di OKafor.

Non è un bellissimo risveglio, quello di stamattina, per tutto l’ambiente rossonero. Il pareggio in casa per uno a uno, contro il Cagliari di Davide Nicola, lascia parecchio amaro in bocca pensando a tutte le opportunità sprecate. Questo è l’ennesimo passo falso per il Milan che, ancora una volta, non riesce a dare continuità alle grandi prestazioni.

Dopo il primo derby vinto, poi dopo la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, poi di nuovo con il derby in Supercoppa vinto. Ogni volta che c’è da alzare l’asticella e confermarsi, la squadra stenta. Sono tanti ormai i punti persi con le cosiddette piccole e il distacco accumulato dalla vetta è incolmabile. Continuando così, però, si mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato, questo, che non ci si può in alcun modo permettere. Né sportivamente parlando, né tantomeno economicamente.

Il mercato è in procinto di decollare

Proprio per questo motivo la società è una delle più attive in questo mercato di gennaio e sta già trattando con l’entourage di diversi calciatori. Uno su tutti il fratello-agente di Marcus Rashford, obiettivo ormai dichiarato. Il Milan gli ha esposto il proprio progetto tecnico, vorrebbe che Marcus ne facesse parte, e attende ora una risposta.

L’inglese potrebbe essere davvero il giocatore per fare il salto di qualità lì davanti e permettere anche ai tre tenori, Leao Pulisic e Morata, di rifiatare ogni tanto. Anche perché la classifica in Champions League è ottima e, salvo sorprese clamorose nelle ultime due giornate, il Milan dovrebbe qualificarsi al prossimo turno e avere quindi il calendario molto fitto in primavera.

Okafor destinato al Lipsia, ma l’affare non si sblocca

Giocatore che viene, giocatore che va. È il caso di Okafor che, ormai in uscita da Milanello, sembra destinato ad approdare al Lipsia. O almeno così sembrava. Tutte e tre le parti infatti, ovvero i due club e il calciatore, erano felici e soddisfatte dell’affare, che avrebbe di fatto accontentato tutti.

Nelle ultime ore, invece, l’accordo che sembrava così vicino sembra allontanarsi. Come riportato infatti da Philipp Hinze di Sky Sport De, i due club si sono arenati sulla formula del trasferimento e non sarà così facile sbloccare il tutto.

C’è comunque ancora tempo fino alla chiusura del mercato. Possibile quindi che una delle parti faccia anche un passo indietro con il passare dei giorni. Staremo a vedere con i prossimi sviluppi.