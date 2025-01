Penalizzazione Napoli: violazione della clausola, cosa rischia il club

Il Napoli rischia grosso, nella rivelazione che riguarda la penalizzazione in Serie A per quanto riguarda la squadra allenata da Antonio Conte.

Il motivo è legato alla violazione della clausola, sulla quale hanno spiegato i colleghi di Calcio & Finanza, la situazione che riguarda appunto il Napoli, nella gestione di Aurelio De Laurentiis.

C’entrerebbe la battaglia messa in piedi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla richiesta di cancellazione dell’elezione del nuovo presidente della Serie A, Ezio Simonelli. Il Napoli, come spiegato dalla stesa fonte, rischierebbe grossissimo con una decurtazione immediata sui punti dell’attuale classifica in Serie A, a causa della vicenda che coinvolge il patron De Laurentiis.

Violazione della clausola: il Napoli rischia grosso in Serie A

Il Napoli rischia grosso in merito alla battaglia che vede la richiesta di De Laurentiis che, assieme a Lotito e Cairo, avrebbe presentato un ricorso al Tribunale di Milano per la richiesta di destituzione da parte di Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A.

Come fa sapere la stessa fonte, è stato chiesto il procedimento d’urgenza come è previsto dall’articolo 700 del Codice di Procedura Civile. Spiegato, in sostanza che chi mette nero su bianco la firma sull’atto ha come movente di temere una minaccia vera e propria sui propri diritti a causa di un pregiudizio. E questo spinge alla sospensione cautelare.

Il clamoroso autogol è stato piazzato da De Laurentiis perché, a tal proposito, ha provato a cancellare l’elezione di Simonelli, nonostante il nuovo presidente della Serie A abbia già firmato i comunicati che certificano le ultime due partite di campionato. La mossa di De Laurentiis potrebbe equivalere alla violazione della clausola compromissoria, appunto, che porta adesso a conseguenze disastrose per lui e per la SSC Napoli.

De Laurentiis rischia l’inibizione: cos’è successo col presidente del Napoli

La violazione porterebbe De Laurentiis all’anno di inibizione. Nel ricorso presentato dal patron del Napoli, è stato specificato dallo stesso presidente che per lui non si tratterebbe della violazione, visto che Simonelli non è tesserato. In verità però, il Codice di Giustizia Sportiva, si applica eccome. E questo motivo avrebbe spinto poi De Laurentiis a ritirare il proprio ricorso, con i rischi che restano tutti “attivi”. Il Napoli rischia grosso e con sé il suo presidente.

Cosa rischia il Napoli? Il numero dei punti di penalizzazione

Secondo quanto svela la stessa fonte, questa violazione, porterebbe alla bellezza di tre punti di penalizzazione ai danni del Napoli e sull’attuale classifica di Serie A. Un disastro, quello che verrebbe fuori per gli azzurri, considerando quanto di straordinario fatto fino a questo momento dalla squadra allenata da Antonio Conte.