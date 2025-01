Prima stangata per Conceiçao: salta la rifinitura, assenza pesantissima contro la Juventus

Prima tegola per Sergio Conceiçao. Alla vigilia del match contro la Juventus l’aggiornamento è una doccia fredda per il neo tecnico rossonero.

In questo periodo dell’anno la temperatura a Riyadh è gradevole, senza picchi troppo bassi o eccessivamente elevati. Ma da qualche settimana l’atmosfera in casa Milan è bollente e neanche l’arrivo di Conceiçao ha cambiato la pressione verso le prestazioni del Diavolo, chiamato a superare sè stesso in Arabia Saudita e a provare ad alzare un trofeo che manca da oltre otto anni.

Milan, c’è la conferma: il titolarissimo salta la Juventus

Prima di pensare alla coppa, però, bisogna passare il turno per avvicinarsi alla finalissima di lunedì sera. Contro la Juventus servirà una prova da grande Milan per non tornare subito in Italia e andare a giocare la Supercoppa in quella che ora è la casa di Stefano Pioli. La strada per Conceiçao inizia in salita, anche a causa delle defezioni. L’allenatore non ha convocato alcuni calciatori per la trasferta araba, come ad esempio Okafor e Chukwueze, mentre il portoghese non ha rinunciato a Pulisic e Leao.

Mentre lo statunitense potrebbe partire titolare contro la Signora, niente da fare per l’asso ex Sporting Lisbona, che neanche oggi si è allenato assieme alla squadra. Forfait prevedibile anche dalle parole espresse oggi ai microfoni di Sport Mediaset a seguito della conferenza della vigilia dall’ex timoniere del Porto. Rafa Leao seguirà quindi il big match di domani dalle tribune dell'”Al-Awwal Park”, sperando in un risultato positivo dei suoi che possa essere un sprono a rientrare per l’eventuale finalissima.

Milan, niente Leao: il portoghese out anche nella seduta odierna

Conceiçao dovrà quindi studiare un piano alternativo per mettere in difficoltà la formazione di Thiago Motta. La brutta notizia viene smorzata dalla presenza in gruppo di Pulisic così come Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, che viaggiano verso la condizione migliore e con ogni probabilità siederanno in panchina al fianco del tecnico lusitano.

Per quanto riguarda il numero 10 bisognerà ancora attendere il recupero a 360 gradi dopo l’infortunio rimediato ai flessori nella gara del “Bentegodi” contro il Verona dello scorso 20 dicembre. A causa dell’elongazione il classe 1999 ha saltato l’ultima sfida dell’anno contro la Roma ed è ormai certa la sua assenza anche nella gara di domani. Un incontro che già può indirizzare l’era Conceiçao ma anche l’annata del Milan.