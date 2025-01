Rafa Leao ancora sotto attacco: l’ex Milan distrugge il portoghese

L’attaccante portoghese Rafa Leao tornerà disponibile per la sfida di supercoppa in programma questa sera. Intanto proseguono le polemiche.

La stagione del Milan ha visto in questi mesi importanti alti e bassi. In Champions la squadra è ancora in piena corsa per la Top 8 ma in campionato il cammino è stato finora traumatico. Per questo c’è stato l’esonero a fine 2024 ed ora Sergio Conceicao è chiamato a ribaltare le cose. E questa sera contro l’Inter avrà già l’opportunità di vincere il primo titolo di quest’annata. Buone notizie in casa rossonera con il Milan che recupera il portoghese Rafa Leao dall’infortunio, il giocatore tornerà a disposizione e potrebbe diventare un’arma importante a gara in corso.

Leao chiamato a reagire: parla il grande ex

Un grande ex rossonero come Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha trattato di tanti temi. L’ex calciatore rossonero ha analizzato il match di questa sera ed ha parlato inoltre dei grandi assenti, Rafa Leao per il Milan e Marcus Thuram per l’Inter. Le condizioni dei due sono da valutare ma sicuramente i due attaccanti non partiranno dal primo minuto. A riguardo Albertini ha sentenziato senza problemi: “Chi ci perde di più con le assenze di Leao e Thuram? Ci perde di più l’Inter visto che Marcus è una certezza”.

Poi Albertini ha proseguito spiegando che il problema di Leao è chiaro e il giocatore portoghese ha alternato grandi prestazioni a gare piuttosto deludenti. E di conseguenza ha chiarito: “La continuità è il più grande problema di Rafa; in ogni gara non sai mai se avrai il miglior Leao o un giocatore abbastanza meno decisivo”, le parole dell’ex.

Non solo Leao: arriva la sentenza anche su Theo Hernandez

Albertini ha parlato del talento portoghese ma non solo e sono arrivate dichiarazioni anche sull’altro vero caso del Milan in questa stagione, ovvero Theo Hernandez. Riguardo il terzino francese Albertini ha dichiarato: “Theo mi sembra distratto, spero che torni sui livelli delle prime stagioni. Il Milan ha bisogno di un giocatore come lui, fa la differenza in ogni momento con le sue accelerazioni”.

Riguardo gli uomini chiave per la partita di questa sera Albertini ha parlato di Dimarco e in particolare di Tijani Reijnders e Christian Pulisic, protagonisti finora di un’ottima stagione. In particolare sull’olandese Albertini ha sentenziato: “Non pensavo che l’olandese potesse diventare un bomber di questo livello”.

L’ex giocatore ha parlato di Inter favorita, ma non con un divario cosi netto. Infine ha concluso: “L’Inter scenderà in campo con il dente avvelenato dopo il derby perso a Settembre, ma trattandosi di una partita secca e anzi di una finale sappiamo che può succedere di tutto. Il Milan ha dimostrato di fare abbastanza bene nei big match”.