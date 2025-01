Ritorno in campo di Pato: poi il messaggio al Milan

Il ritorno in campo di Pato, uno dei calciatori con i maggiori rimpianti per quanto riguarda il Milan considerando la carriera e tutto ciò che non si è fatto tra il Milan stesso e non solo.

Arrivato dal Brasile come uno dei migliori talenti in assoluto per quanto aveva dimostrato anche nell’immediato, in quello che fu lo straordinario esordio contro il Napoli e con tutto ciò che aveva fatto in quel periodo, la parabola discendente si è consumata in poco tempo con Pato che, ancora oggi, viene ricordato come uno dei maggiori rimpianti del Milan e del calcio internazionale, non solo in Brasile.

Pato, il ritorno in campo: l’intervista del “Papero”

Ha registrato un’intervista che è stata pubblicata quest’oggi, direttamente sul canale YouTube di Gianluca Gazzoli, al podcast BSMT e Pato ha detto la sua sul Milan e sul ritorno in campo.

Si è ritirato, ma potrebbe essere ancora considerato un giocatore tra gli svincolati, da prendere. A tutto tondo, a 360 gradi, parla Alexandre Pato.

Il rimpianto del calcio internazionale, legatissimo al Milan, si è confessato nel corso della sua stessa intervista, parlando della sua esperienza al Milan e nel calcio internazionale. Su cosa ha visto cambiato al Milan e soprattutto su un tema molto caldo, da diversi anni: il suo ritorno in campo per il gran finale di carriera.

L’intervista di Alexandre Pato: “Vediamo…”

Ha voglia di tornare in campo, lo ha confessato Alexandre Pato, talento indiscusso del Milan che fu e che si è perso, a causa di continui infortuni, nel corso della sua carriera. Ecco cos’ha detto Pato: “Ho parlato con Kakà e gli ho chiesto un consiglio: “Ricky, ma tu cosa hai fatto quando hai smesso di giocare?”. Lui mi fa: “Sono apposto così”. Non voglio essere quello che vuole tornare per forza al Milan, però sapete, ho voglia di mettere la maglia, scendere in campo e giocare. Se torno in campo? Non lo so, vediamo. Mi devo rimettere in forma, la voglia c’è”.

Le parole di Pato sul Milan

Ha parlato anche di cosa ha trovato e visto al Milan attuale, Pato, parlandone apertamente: “Alcune cose che ho trovato a distanza di anni, sono sicuramente diverse. A Milanello sono tornato dopo 11 anni e ho visto posti che mi facevano dire “Io passavo di qua, andavo di là”. Avevo una macchina e correvo, facevo a gara con il Puma Emerson, su chi arrivava prima con la macchina. Poi Galliani ci disse di fare i bravi. Ricordo tutto del Milan, è stato bellissimo. Sono cresciuto in quel posto, mi fa venire i brividi parlarne. Alcuni giocatori attuali li conoscevo solo grazie ad Instagram, Morata lo conoscevo già perché dovevamo giocare insieme in Cina. Conoscevo Ruben Loftus-Cheek perché abbiamo giocato insieme al Chelsea, poi ho conosciuto gli altri adesso. Il Milan è senza brasiliani, vedo solo Emerson. Quando c’ero io eravamo otto, il calcio è cambiato”.