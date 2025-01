Sfida Inter-Milan per il centrocampista: arriva il talento francese

Inter e Milan potrebbero presto sfidarsi per un centrocampista molto interessante: il talento francese piace molto alle due big

Il derby di campionato e la Supercoppa italiana, dopo un’altra sfida tra cugini, sono andati al Milan, ma la stagione finora sorride ai nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi resta una delle principali candidate allo scudetto, nonostante il Napoli di Antonio Conte non fermi la sua corsa e anche l’Atalanta resti lì.

Non si può dire lo stesso dei rossoneri, che non riescono a trovare la giusta continuità di risultati e gioco in campo. La rosa è capace di grandi acuti ed enormi scivoloni e la dimostrazione è arrivata anche in occasione del match contro il Cagliari. L’impatto di Conceicao, però, è stato positivo e il calciomercato potrebbe dare un’ulteriore chance al club di riemergere.

Il Milan deve rinforzare tutti i reparti, ma con delle priorità

Finora si è parlato soprattutto di attacco e difesa per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Il possibile acquisto di Marcus Rashford, per cui si è esposto anche Zlatan Ibrahimovic, tiene i tifosi con il fiato sospeso, mentre si parla anche di Kyle Walker o di un possibile innesto in difesa per completare il reparto – e attenzione a Tomori in uscita, con la Juve che non molla.

Non va sottovalutato anche il centrocampo. È vero, la scorsa estate è arrivato Fofana e ha avuto fin da subito un impatto davvero importante, ma la sensazione è che qualcuno manchi per blindare definitivamente la mediana e dare supporto all’azione offensiva. Si parla molto di Ricci del Torino, ma un altro ragazzo che gioca in Serie A sembra aver fatto colpo sui rossoneri.

Stiamo parlando di Warren Bondo. Il mediano francese di 21 anni sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia del Monza. A dispetto della giovane età sta brillando, nonostante la stagione negativa dei brianzoli e ha fatto molto bene anche contro la Fiorentina.

Milan, occhio anche all’Inter per Bondo

Il calciatore piace al Milan, che lo sta seguendo fin dalla scorsa stagione, ma i rossoneri non sono i soli ad aver messo gli occhi su di lui. Anche l’Inter è interessata e potrebbe inserirsi nell’affare, considerando che il prezzo di Bondo supera di poco i 10 milioni di euro.

I rapporti con il Monza sono ottimi per entrambi i club, ma Galliani non ha intenzione di cedere il ragazzo a gennaio per puntare alla salvezza. Se ne dovrebbe riparlare a giugno, quando sarà davvero difficile trattenerlo.