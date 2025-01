Squalifica in casa Milan: Conceicao perde pezzi, il regolamento parla chiaro

Duro colpo per Conceicao che ora perde pezzi in vista delle prossime partita, il giocatore è stato squalificato

La vittoria di stasera contro la Juventus mette in luce il nuovo Milan di Sergio Conceicao, nato soltanto pochi giorni fa. I rossoneri avevano un bisogno assoluto di trovare una gioia, dopo una prima parte di stagione disastrosa.

L’esonero di Fonseca ha suscitato una maggiore grinta nei calciatori che ora dovranno essere attenti a seguire i cambiamenti con il nuovo tecnico. La prima partita è andata bene, aggiudicandosi un posto in finale contro l’Inter.

Le prossime sfide attendono i rossoneri a seguire il cambio di rotta e macinare punti in campionato, necessari se si vuole risalire al più presto una classifica scomoda. L’attuale ottava posizione non fa ben sperare per l’esito finale e il posizionamento in Champions League, ora distante otto punti.

Conceicao però, nonostante la gioia della sua prima vittoria, deve fare i conti con una squalifica di un suo calciatore fondamentale.

Emerson Royal squalificato: salterà la finale?

Durante il match contro la Juventus il terzino Emerson Royal è stato ammonito. Il calciatore era diffidato e ciò ha portato ad una preoccupazione in casa Milan.

L’attuale stato d’animo di Calabria, suo sostituto, non promette bene, e i rossoneri si sono incuriositi su quanto detto nel regolamento.

Come espresso dal regolamento ufficiale, con l’ammonizione presa il terzino salterà la prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

Nessuna indisponibilità dunque in vista della finale in programma lunedì contro l’Inter.

Milan, il cambio di rotta con Conceicao

Il Milan dopo un periodo buio è tornato a vedere la luce infondo al tunnel. Un’ipotetica vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro i cugini nemici nerazzurri, potrà valere tanto in ottica futuro.

C’era bisogno di una sterzata e i rossoneri l’hanno ottenuta, grazie anche ad un colpo di fortuna sull’autogol di Gatti.

In alcuni tratti della partita si è visto un gioco differente rispetto a quello proposto negli scorsi mesi, con i calciatori che hanno dato il massimo per far felici i propri sostenitori. Risollevare una stagione del genere non è affatto facile, ma portarsi a casa un trofeo potrebbe realmente riconciliare il rapporto tra squadra e tifosi.

La sfida è lanciata, il Milan è pronto per il derby e i tifosi sperano di cominciare l’anno con un titolo.