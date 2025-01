Svolta clamorosa in casa Milan: Conceiçao lo vuole in rossonero, società all’opera

Cambio di rotta sorprendente in casa Milan. Sergio Conceiçao avrebbe comunicato alla società, già all’opera, di volere a tutti i costi il calciatore, congeniale per i suoi schemi.

Il pugno duro di Conceiçao si è subito fatto sentire tra le pareti di Milanello. O meglio, nel centro di allenamento dell’Al Shabab, squadra saudita in cui milita l’ex rossonero Jack Bonaventura. Da oggi, però, i supercampioni sono rientrati nel centro sportivo vicino Varese per riprendere gli allenamenti in vista dell’impegno di campionato contro il Cagliari. Occasione, per il tecnico portoghese, di testare lo stato fisico dei suoi dopo una trasferta tanto esaltante quanto faticosa.

Milan, il pugno duro di Conceiçao si fa sentire: la richiesta del tecnico sul mercato

Che l’allenatore ex Porto abbia fatto la voce grossa in questi dieci giorni si è visto eccome, specialmente dopo l’intervallo della doppia sfida con Juventus e Inter. Le parole del mister sono state sicuramente fondamentali per Theo Hernandez e soci per rientrare in campo con la testa giusta e abbattere le due rivali con due rimonte strepitose. Ora, però, Conceiçao vuole imporsi anche con la società per il mercato di gennaio. Spunta una richiesta sorprendente dell’allenatore, che avrebbe chiesto ai vertici il ritorno di Saelemaekers.

Voci sorprendenti, specialmente per uno scambio che sembrava destinato a rinnovarsi, quello tra Milan e Roma, con la possibilità di includere Cristante invece di Abraham. Ma i piani del sergente di Coimbra sono cambiati, a detta de “La Repubblica“. L’edizione capitolina del quotidiano parla di un Conceiçao estasiato dalle doti del belga, perfetto per il 4-4-2 che il tecnico intende instaurare come modulo ideale per il nuovo Diavolo. Sarà decisiva la volontà del numero 56, che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Roma ma che allo stesso tempo è da sempre molto attaccato ai colori rossoneri.

Milan, Conceiçao rivuole Saelemaekers: il belga perfetto per il 4-4-2 dell’ex tecnico del Porto

Il futuro dell’ex Anderlecht sarà uno dei temi più caldi in via Aldo Rossi. Anche Ranieri nutre grandissima stima di Saelemaekers, tra i migliori di questo girone d’andata giallorosso malgrado l’infortunio che l’ha tenuto fuori per circa tre mesi. Da parte dei Friedkin ci sarebbe quindi tutta l’intenzione di acquistare a titolo definitivo l’esterno.

Bisognerà tuttavia fare i conti con il club che di fatto possiede il cartellino del giocatore e che vorrebbe accontentare il suo nuovo timoniere, già così impattante in così poco tempo