Svolta tattica in casa Milan: Conceicao cambia tutto, sentenza in diretta

Arrivano interessanti novità in casa Milan. Conceicao potrebbe cambiare improvvisamente modulo e occhio ad una svolta improvvisa.

C’è grande attesa in casa Milan per la sfida contro il Cagliari e c’è curiosità tra i tifosi per vedere come reagirà la squadra dopo la vittoria in Supercoppa. Con Fonseca i giocatori spesso mostravano preoccupanti alti e bassi e ora l’obiettivo è evitare situazioni del genere e provare invece a mantenere la continuità. Per questo Conceicao predica massima attenzione e l’obiettivo è vincere a San Siro e dare cosi un messaggio a tutte le rivali.

C’è curiosità anche per gli aspetti tattici del tecnico portoghese che potrebbero chiarire anche le possibilità della formazione rossonera. Il Milan in questi giorni sta monitorando il mercato e si parla molto di un possibile innesto con nomi come Kolo Muani e Rashford e occhio anche a possibili cambi tattici dopo questi arrivi.

Occhio Milan, possibile cambio modulo con Conceicao?

Intervenuto durante Sky Sport l’Originale l’ex giocatore Bernardo Corradi ha parlato del Milan e delle possibili mosse tattiche del club. Ecco nello specifico le sue parole con Corradi che ha affermato: “Conoscendo Conceicao il Milan giocherà con due punte, quindi ora serve un attaccante in più nel reparto”. Poi l’ex attaccante ha parlato anche di Rafa Leao ed ha dato una sentenza piuttosto chiara a riguardo:

“Per me Leao fa ancora fatica a giocare spalle alla porta, deve giocare guardando la porta. Non lo farei giocare come centravanti”, con l’ex giocatore e tecnico che ha fatto cosi chiarezza. Il Milan intanto pensa al mercato, Rashford resta un nome caldo e acquisti come il suo o Kolo Muani potrebbero dare una svolta anche tattica alla squadra.