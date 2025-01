Svolta in casa Milan: sono due in lizza, il club davanti a una decisione

In casa Milan si lavora senza sosta al mercato, in particolare agli affari per quel che riguarda il reparto offensivo. Occhio alla trattativa.

Il mercato del Milan si preannuncia scoppiettante e il club rossonero potrebbe portare a casa uno o due colpi di grandissimo livello. Il club rossonero ha riportato l’entusiasmo con la vittoria in supercoppa e con l’arrivo di Sergio Conceicao che sembra pronto a ‘gasare’ l’ambiente, la squadra è attesa da una sfida contro il Cagliari, a San Siro non può sbagliare e l’obiettivo è tornare alla vittoria il prima possibile. Ora non si può fare errori, l’obiettivo minimo e che non si può fallire è la qualificazione in Champions League.

Milan, occhio alla svolta in attacco: le ultime

In casa Milan c’è la consapevolezza che manca qualcosa in attacco e dopo la cessione di Noah Okafor – ormai approdato al Lipsia – la squadra punta in alto e si lavora ad un colpo di livello. Si parla di alcuni nomi per l’attacco, affari ad altissimo livello e la scelta del Milan come sottolinea Sky Sport sembra ormai ridursi ad una sfida a due, il Milan punterà uno tra Kolo Muani e Marcus Rashford.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato e ha spiegato la situazione dei due giocatori, entrambi interessano. Il sogno del club rossonero è Rashford, giocatore che piace non solo al Milan e alla Juventus ma anche ad altri club stranieri, si è parlato nelle ultime ore di Arsenal e Barcellona e addirittura del Como. Rashford può partire, il Milan c’è ma le condizioni sono difficili e i rossoneri puntano al prestito.

Mercato Milan, è scontro totale con la Juventus

Sia Milan che Juventus sono sulle tracce di Rashford ma non è l’unico obiettivo dei due club. Come riporta il portale Gianlucadimarzio.com i rossoneri seguono con attenzione anche l’evoluzione della trattativa relativa a Randal Kolo Muani, attaccante del Psg che potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. I francesi sono pronti ad aprire anche al prestito del bomber francese.

Di Marzio riferisce: “Milan e Juve sono pronte a rinforzare il proprio reparto d’attacco. I rossoneri non mollano la presa su Kolo Muani, su cui però c’è anche la Juve e Giuntoli è convinto di essere in pole position”, ma occhio anche ai possibili intrecci di mercato. Su Kolo Muani c’è anche il Manchester United che pensa a lui magari proprio per sostituire Rashford.

Insomma un intreccio di mercato non da poco, che coinvolge Milan e Juve ma anche Psg e Manchester United. I rossoneri ci sono e occhio ai prossimi affari di mercato, quel che è certo è che la società vuole regalare un attaccante di qualità al tecnico portoghese Sergio Conceicao.