Boom Milan, rifiutata la prima offerta ufficiale: assalto rossonero sul mercato

In casa Milan il club rossonero è una delle squadre più attive sul calciomercato. Occhio ai colpi di scena e potrebbero arrivare importanti novità.

Questa sera comincia il turno di campionato, la prima giornata di ritorno di serie A e si parte con Lazio-Como. Una sfida che interessa anche il Milan visto che i biancocelesti sono una delle principali squadre accreditate per il quarto posto. Questo weekend ci sarà anche l’esordio in campionato per Sergio Conceicao che dopo i botti di Supercoppa vuole continuare il trend e non ha alcuna intenzione di mollare. Il Milan è chiamato alla vittoria e non può sbagliare nel match casalingo contro il Cagliari. Intanto proseguono i rumors di calciomercato.

Mercato in casa Milan, spunta la rivelazione a sorpresa

Il club rossonero è molto attivo sul mercato, in queste ultime ore si parla molto dell’affare Rashford con il centravanti inglese richiesto praticamente da tutta Europa. Il Milan guarda a lui e non solo in quanto la linea di RedBird è chiara, l’obiettivo è rinforzare la rosa con giovani di prospettiva e molto interessanti. Dalla Spagna arrivano nuove informazioni.

Il giornalista di Tribuna Deportiva Hector Gomez ha fatto un’interessante rivelazione riguardo un’offerta già fatta del club rossonero, il Milan sarebbe sulle tracce del giovane difensore Cristhian Mosquera, classe 2004 del Valencia che ha attualmente un contratto fino al 2006. Il giornalista ha sottolineato che ci sono diversi club sul giocatore e sottolinea che ‘il Milan è fortissimo su Mosquera’ e che già sarebbe stata rifiutata una prima offerta.

Occhio Milan, non c’è accordo sulla clausola

Il giornalista ha sottolineato che il Milan ha provato a prenderlo per la prossima stagione mentre su di lui c’è anche l’Atletico Madrid che però lo valuta direttamente per l’estate. Il contratto ha scadenza 2026 e quindi il Valencia ha poco margine, di conseguenza bisogna prendere presto una decisione che possa accontentare tutti. Anche perchè il club spagnolo già in passato ha avuto difficoltà di tipo economico.

Al momento il Valencia sta provando a trovare una quadra e un accordo per il rinnovo del contratto che al momento però non c’è. Il giocatore e il suo entourage rinnoverebbero solo con il rinnovo di contratto con clausola da 20 milioni di euro ma il club spagnolo non ci sente e valuta assolutamente altre cifre. Insomma una bella grana da risolvere.

Il Milan osserva e valuta ancora il nome di Mosquera per la difesa. A dire il vero già negli ultimi mesi il giocatore è stato accostato al club rossonero ma ora ci sarebbe un’interesse più forte ed anzi il Milan sarebbe piombato con decisione sul giovane talento, tra i profili più interessanti in circolazione.