Theo e Leao: il club ha preso una decisione dopo i fatti di Milan-Parma

La vittoria contro il Parma in rimonta si porta sicuramente dietro qualcosa per quanto si è visto anche nel post-partita.

Perché se da una parte c’è stata acqua sul fuoco da parte di Calabria per “spegnere” appunto tutto ciò che si era visto in campo in merito alla lite a telecamere accese con il tecnico Conceicao, c’è da sottolineare come gli attriti con lo stesso ex capitano del Milan, siano chiari ed evidenti.

Anche il fatto di averlo impiegato senza dargli la fascia al braccio, è un segnale che qualcosa si sia rotto e, a parlarne, è La Gazzetta dello Sport che ha spiegato in realtà anche quella che è la decisione che verrà presa su Theo e Leao, calciatori che lo stesso allenatore portoghese ha tirato fuori dopo soli 45 minuti di gioco.

Milan, decisione presa su Theo e Leao: la notizia dopo Milan-Parma

Una scena simile a quella che avevano assistito i tifosi del Milan quando, sotto gestione Fonseca, Theo e Leao erano stati esclusi per scelta tecnica. Sul portoghese c’è qualcosa di diverso, mentre per Theo Hernandez si sarebbe registrato qualcosa che, come riportato dalla rosea, sarebbe per scelta dell’allenatore.

Lo stesso Conceicao a fine partita ha voluto chiarire autonomamente e ancor prima di ricevere domande, che la scelta di escludere Theo e Leao dai secondi quarantacinque minuti di Milan-Parma, sia stato soltanto per la partita in corso, vedendoli già in campo contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro.

Le cose però sono da chiarire, fa sapere la stessa fonte, perché Leao avrebbe avuto un problema fisico, al contrario di Theo messo fuori per scelta di Conceicao. Oltre al fatto che il rinnovo del francese, adesso, si complica.

Theo e Leao, ma anche Calabria: cosa succede al Milan

Tra le colonne del quotidiano sportivo, ecco spiegata quella che è la decisione su Theo e Leao. Entrambi dovrebbero essere regolarmente in campo in Champions League, ma occhio a loro e alla situazione Calabria. Per il difensore ormai ex capitano dei rossoneri, la situazione è chiara: sarà addio senza rinnovo. Da capire se poi saluterà in questi ultimi giorni di mercato o se si aspetterà la scadenza a giugno. Per Theo Hernandez, tutto pare essersi fermato sul rinnovo e il Real Madrid resta sempre attento sulla sua situazione.

Mercato Milan: senza rinnovo, si allontana pure Theo

Si allontana pure Theo Hernandez, senza rinnovo, con la possibilità di vedere il francese con possibile ritorno in Spagna, per giocare al Real Madrid di Carlo Ancelotti o di chi ci sarà sulla panchina dei Blancos. I rossoneri, dal canto proprio, sanno benissimo che attraverso una potenziale cessione di Theo Hernandez, a cifre elevatissime – non si giocherà al ribasso per la sua cessione -, permetterebbe ai rossoneri di incassare per fare mercato.