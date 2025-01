Theo-Milan, svolta decisiva per il rinnovo: lo scenario che cambia tutto

Svolta decisiva nella trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez. Un fattore potrebbe cambiare tutto e portare finalmente alla firma sul nuovo contratto.

Il calcio, come la vita, è fatto di sliding doors che possono cambiare anche le situazioni più irrecuperabili. Magari è ancora presto per dirlo, ma per la stagione del Milan il punto di svolta potrebbe essere stato il rigore causato da Locatelli e siglato da Pulisic. Da lì è cominciata un’altra storia, che ha messo in luce un Diavolo che con carattere è andato a guadagnarsi la finale poi vinta ai danni dell’Inter quattro giorni dopo. Un doppio successo che potrebbe rivoluzionare l’andamento dei rossoneri da qui in avanti.

Milan, la Supercoppa come punto di svolta per squadra e Theo: il rinnovo si avvicina, ecco perchè

Per far si che una nuova annata possa iniziare dopo la conquista della Supercoppa, Conceiçao necessita anche di innesti. Il sogno, ormai è risaputo, si chiama Marcus Rashford. Ma nulla vieta di ripartire anche dalle colonne portanti della squadra, alcune delle quali sono tornate alla ribalta durante la finalissima di lunedì. Impossibile non nominare la Theao. Ma se il portoghese si era rivisto già nelle ultime settimane di gestione Fonseca, il terzino francese è tornato a brillare contro i “cugini”.

Come detto, un trionfo così è una scintilla che può cambiare una squadra. Ma può cambiare anche la volontà di un singolo calciatore. E così potrebbe accadere a Theo, il cui rinnovo ora pare più vicino. E non lo si percepisce solamente dai messaggi d’amore inviati al Milan nel post partita, ma anche da un altro fattore che può essere decisivo. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il Bayern Monaco, tra le pretendenti in pole interessate al numero 19, avrebbe deciso di cambiare idea sul rinnovo di Alphonso Davies, ora più vicino a prolungare il suo contratto con il club bavarese.

Milan, Theo può rimanere: accordo vicino tra Bayern e Davies per il rinnovo

La permanenza del laterale canadese non imporrebbe alla società tedesca la ricerca di un sostituto. Il nome più chiacchierato negli ultimi mesi era proprio quello di Hernandez, ma i due fattori elencati potrebbero far sfumare l’affare. Nei prossimi giorni il Bayern e l’entourage di Davies si rincontreranno. Le sensazioni sono positive. Dal canto suo, il Milan non può stare con le mani in mano.

I discorsi con l’agente di Theo vanno ripresi al più presto, con l’obiettivo primario di cercare un punto d’accordo tra i sette milioni richiesti dal calciatore e i cinque messi sul piatto dalla dirigenza e rinnovare un matrimonio iniziato quasi sei anni fa, respingendo le avance non solo del Bayern, ma anche di Manchester United e Real Madrid.