Tomori alla Juventus, Thiago Motta si espone: messaggio chiaro al Milan

Il tema di mercato che potrebbe accompagnare la sessione invernale è l’accostamento di Tomori alla Juventus. A questo proposito è intervenuto anche Thiago Motta.

Un nuovo sole, una nuova alba in mezzo al deserto, in Arabia Saudita. A cavallo tra la fine del vecchio anno e il 2025 è cominciata l’era Sergio Conceiçao, che debutta immediatamente in una competizione che già può sbilanciare le valutazioni sulla stagione del Milan. Si parte subito con la semifinale di Supercoppa Italiana, che vedrà i rossoneri protagonista contro la Juventus di Francisco, figlio del nuovo tecnico. L’ennesima puntata di una delle classiche più affascinanti del nostro calcio potrebbe non riguardare solamente questioni di campo

Juventus-Milan, semifinale da brividi con un occhio alla vicenda Tomori

Un occhio va anche al mercato, poiché entrambe le società sono alla ricerca di innesti nel reparto arretrato da acquistare possibilmente nelle prossime settimane, con il calciomercato invernale che si è aperto proprio nella giornata di oggi. Negli ultimi giorni, dopo l’esclusione dalla rosa di Danilo da parte di Thiago Motta, si è parlato di un possibile interesse del Milan verso il brasiliano.

Da parte della Vecchia Signora, invece, le voci raccontano di un flirt con Fikayo Tomori, su cui è intervenuto lo stesso tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia:

“Non parlo di giocatori altrui, parlo dei miei. Ho parlato in modo collettivo, il Milan ha tanti giocatori forti ed è evidente per tutti. Rispondo sui miei giocatori, non sugli altri, perché non vorrei che gli altri parlassero dei miei. Sono molto geloso.

Tomori-Juventus, Thiago Motta glissa: il tecnico si concentra sul match imminente

Rimane quindi un’incognita il futuro del difensore inglese. Molto del suo futuro dipenderà anche dalla considerazione che il nuovo tecnico Conceiçao avrà nei suoi confronti. Non è detto che destino di Tomori, relegato a seconda linea durante la gestione Fonseca, il quale preferiva affidarsi alla coppia Thiaw–Gabbia, non possa cambiare nel giro delle prossime settimane.

Potremmo infatti anche assistere ad un retrofront dell’ex Chelsea. Tuttavia, malgrado Thiago Motta abbia glissato sulla domanda posta in conferenza, non è ormai un mistero l’apprezzamento della Juventus verso il numero 23. Rimane ancora viva la possibilità di riunire la coppia completata da Kalulu che fece così bene ai fini dello scudetto 2021/2022, con un occhio anche alla suggestione Premier con più di un club interessato.