Ultim’ora Milan, addio ufficiale: saluta subito i rossoneri

Il Milan saluta un rossonero con effetto immediato: il calciatore saluta Milano. L’ufficialità è arrivata da pochi minuti.

Nel bel mezzo del calciomercato di gennaio arriva un’ufficialità dal Milan. I rossoneri hanno ufficialmente salutato un proprio giocatore con effetto immediato.

Il periodo che stanno passando i rossoneri non è certo dei più rosei: la dirigenza del Milan è a lavoro sul mercato per regalare rinforzi utili a Sergio Conceiçao. La corsa al quarto posto è agguerrita, e ci sarà da battagliare anche in Champions League e in Coppa Italia.

Sarà quindi fondamentale riuscire anche a liberare spazio in rosa: ed è qui che entrano in gioco le cessioni. Da pochi minuti è ufficiale l’addio di un calciatore rossonero.

Milan, addio subito: è ufficiale

Fodé Ballo-Touré lascia il Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l’addio del difensore francese il quale ha risolto consensualmente il contratto con la società.

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré.

Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

Classe ’97, Ballo-Touré si era trasferito al Milan nell’estate 2021. In quella occasione venne acquistato a titolo definitivo dal Monaco per circa quattro milioni di euro più bonus.

Con la maglia rossonera ha collezionato 26 presenze, più tre nel Milan Futuro. Nel mezzo, anche un prestito al Fulham dove il calciatore francese ha recitato il ruolo di comparsa.

L’esterno era ormai fuori dal progetto Milan: fuori rosa dalla prima squadra era finito nel Milan Futuro, rimediando comunque davvero pochi minuti in campo.

Ballo-Touré addio: riparte dalla Francia?

Ballo-Touré a questo punto potrebbe tornare in Francia: negli scorsi giorni sono emerse indiscrezioni circa un suo possibile trasferimento al Le Havre. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, il laterale classe ’97 prima del trasferimento nella società del Principato ha vestito la maglia del Lille per un anno e mezzo, dall’estate 2017 a gennaio 2019.