ULTIM’ORA – Milan-Gimenez, affare ad un passo: la mossa del club fa felici i tifosi

Il Milan è sempre più vicino ad abbracciare il suo nuovo attaccante. L’accordo con il Feyenoord per portare Santiago Gimenez in rossonero è ormai ad un passo.

Negli ultimi giorni in casa Milan non si parla di altro. Come risaputo da diverso tempo, il grande obiettivo del club rossonero in questa sessione invernale di calciomercato porta il nome di Santiago Gimenez. Dopo aver accolto Kyle Walker, che potrebbe non essere l’unico colpo in difesa, ora l’attenzione del Diavolo è tutta rivolta verso il centravanti messicano.

Il Milan vuole Gimenez e Gimenez vuole il Milan. L’ultimo ostacolo rimane quello di trovare l’accordo con il Feyenoord, ma nelle ultime ore ci sarebbe sempre più fiducia sulla buona riuscita dell’affare. L’ultima mossa del Milan non può che far esultare tutto il popolo rossonero.

Gimenez, il Milan si avvicina alle richieste del Feyenoord: offerta da 36 milioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore il Milan avrebbe avanzato una nuova offerta al Feyenoord da 36 milioni di euro bonus compresi. La richiesta del Feyenoord resta di 40 milioni più bonus, ma è chiaro che la distanza si stia assottigliando sempre di più.

La volontà del club olandese è, inoltre, quella di far restare Gimenez almeno per l’ultima giornata di Champions League contro il Lille. La gara contro i francesi sarà decisiva per decretare la posizione finale del Feyenoord (che in caso di vittoria potrebbe sperare in un clamoroso piazzamento tra le prime 8).

Per questo motivo avere il proprio giocatore più importante in un match così delicato non può che essere al momento la priorità.

Gimenez al Milan: non c’è bisogno di nessuna cessione

Un’altra importante novità, riportata sempre da calciomercato.com, riguarda l’aspetto relativo alle cessioni. Secondo il noto portale, infatti, il Milan non avrebbe bisogno di nessuna cessione per arrivare a Gimenez. Senza dubbio un’ottima notizia che conferma come per la definitiva fumata bianca manchi solo l’accordo tra i due club.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi con tutti i tifosi del Milan che sperano di poter accogliere molto presto l’attaccante messicano. Possibile che l’accelerata decisiva possa arrivare dopo mercoledì, al termine degli impegni di Champions League.

La certezza è che il Milan e Gimenez non sono mai stati così vicini. Per l’accordo con il Feyenoord ballano ancora un paio di milioni, ma c’è fiducia. Intanto domenica all’ora di pranzo il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Parma e chissà che non possa essere una delle ultime apparizioni senza Gimenez.