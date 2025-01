Ultim’ora Milan, tutto fatto per l’attaccante: fissate le visite mediche

È arrivata la fumata bianca per l’approdo dell’attaccante a Milano. Conceiçao è pronto ad accogliere il centravanti, che sosterrà in questi giorni le visite mediche.

Non c’è tempo per pensare a Zagabria, tanto meno per riflettere sul doppio confronto ai playoff di Champions League di metà febbraio contro il Feyenoord. Bisogna solo compattarsi, fare gruppo dimenticando agli attriti degli ultimi giorni e riscattare le recenti prestazioni insufficienti. Come? Attraverso una reazione che più volte in questi mesi il Milan ha saputo palesare. Quale migliore occasione del derby di domenica pomeriggio per ritrovare il sorriso e guardare con fiducia ad un periodo decisivo.

Milan, obiettivo riscatto nel derby: Conceiçao al lavoro con una mini rivoluzione in atto

È anche vero che, in questi giorni di mercato, non sarà facile per Sergio Conceiçao mantenere la barra della squadra totalmente dritta. Gli ultimi giorni di mercato saranno, da tradizione, molto intensi, con una mini rivoluzione che potrebbe verificarsi a Milanello. L’impressione è che sarà l’attacco maggiormente ridimensionato, con Morata e Camarda al passo d’addio. Per far fronte a queste possibili cessioni, il club si è tutelato con l’acquisto di un centravanti.

Come riferito da Transfermarkt, indiscrezione poi confermata anche dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha messo le mani su Levis Asanji. Accordo trovato con l’Union Berlino per il trasferimento in Italia del giovane talento che fino ad ora ha militato, con ottimi risultati, nell’under 19 degli Eisernen. 10 gol in 14 gare hanno attirato l’attenzione della società di via Aldo Rossi, che ha chiuso l’affare con il club tedesco per il classe 2006. Lunedì Asanji sarà a Milano per svolgere le visite mediche ed iniziare definitivamente questa nuova avventura nel calcio italiano.

Milan, in arrivo il giovane Asanji: lunedì le visite mediche

Con ogni probabilità, il talento di origini camerunense si aggregherà, almeno in un primo momento, alla rappresentativa Under 23, o Milan Futuro che dir si voglia, allenata da Daniele Bonera. Il profilo verrà valutato, ovviamente, anche dallo stato maggiore rossonero e dallo staff di Conceiçao, che al momento vorrebbe un innesto pronto come Santiago Gimenez.

La trattativa con il messicano non è ancora decollata, ma già nelle prossime ore non è da escludere un’altra fumata bianca dalle parti di via Aldo Rossi. Il centravanti del Feyenoord è la priorità assoluta per il Milan, che farà di tutto per averlo già a disposizione per il derby della Madonnina di domenica.