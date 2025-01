Via anche Camarda dopo Morata: la destinazione in Serie A

La rivoluzione al Milan è servita. Non c’è solo Alvaro Morata al Galatasaray, ma pure l’addio di Camarda.

Lo spazio da fare a Santiago Gimenez rischia di diventare tanto largo adesso perché seppur vero che la sua sarà una presenza ingombrante, i rossoneri hanno scelto la via della rivoluzione con le voci che erano già circolate in mattinata in merito agli screzi con il centravanti spagnolo.

Ma dopo Morata, con destinazione Galatasaray, a far spazio a Santiago Gimenez dal Feyenoord potrebbe esserci anche Francesco Camarda che, giocando ancora in Serie A – da titolare però e non in un ruolo da comprimario al Milan – e non più in Serie C con il Milan Futuro, lascerebbe il club rossonero.

Calciomercato: via anche Camarda dopo Morata, doppia cessione del Milan

Santiago Gimenez si avvicina, ma si allontana pure Francesco Camarda assieme ad Alvaro Morata. Se per il secondo pare che sia cosa fatta, con la cessione al Galatasaray che si è accesa improvvisamente in una trattativa più che avanzata, come svelato da Fabrizio Romano, le cose sono tutte da concretizzare per Camarda.

C’è un club di Serie A che ha infatti bussato alle porte di Milanello dove, a Casa Milan, si stanno facendo dovute valutazioni perché se dovesse essere ceduto anche Camarda, bisognerà non solo prendere Santiago Gimenez e alternarlo con Abraham, ma poi valutare anche l’opzione Jovic o comunque chi come, terzo attaccante per Conceicao, sarà al Milan.

A prendere Camarda potrebbe essere una “piccola” di Serie A che andrebbe a permettere al calciatore rossonero di farsi le cosiddette ossa al fine di farsi trovare poi pronto al Milan, per la prossima stagione. Perché l’operazione sarebbe valida per i prossimi sei mesi, il Milan cederà soltanto a titolo temporaneo il cartellino di Camarda.

La destinazione di Camarda in Serie A

Dopo l’addio di Morata, potrebbe consumarsi un “arrivederci” per Francesco Camarda, con destinazione in Serie A. Il primo trasferimento e la prima vera esperienza da titolare della sua carriera, qualora le cose dovessero confermarsi. Secondo quanto svelano da TMW, è il Monza che potrebbe prendere Camarda, calciatore che arriverebbe per giocare titolare al posto di Milan Djuric, calciatore che ha lasciato i brianzoli per giocare al Parma, sempre nella lotta salvezza in fondo alla classifica.

Ultime su Camarda: e ora chi resta al Milan?

Potrebbe cambiare il futuro dello stesso Luka Jovic, “costretto” a fare da terzo attaccante, qualora il Milan dovesse oltretutto riuscire a prendere Santiago Gimenez. Perché per ora, con Camarda in uscita come possibile partente, ecco che l’unico attaccante per Conceicao è Abraham che, così come per Morata, fino ad ora non è che sia riuscito ad incidere così tanto in rossonero. L’idea potrebbe essere quella di Santiago Gimenez con Abraham sostituto. Jovic o nessun altro come alternativa.