“Un allenatore del Milan non può comportarsi così”: Conceiçao distrutto sui social

L’acceso diverbio tra Davide Calabria e Sergio Conceiçao non è certo passato inosservato: il tecnico portoghese è stato protagonista di asprissime critiche.

e tre punti fondamentali conquistati dal Milan di Sergio Conceiçao che riesce ad ottenere una vittoria fondamentale ai fini della stagione rossonera. Nonostante la buona notizia è incredibile quello che è accaduto al termine del match con il video e le foto che hanno fatto il giro del web durante tutta la giornata di ieri. Una partita fondamentaleche riesce ad ottenere una vittoria fondamentale ai fini della stagione rossonera. Nonostante la buona notizia è incredibile quello che è accaduto al termine del match con il video e le foto che hanno fatto il giro del web durante tutta la giornata di ieri.

Un finale di gara al cardiopalma per i tifosi rossoneri, una rimonta in 6 minuti che ha regalato fiducia e punti ai rossoneri. Tre punti fondamentali ma quello che è accaduto durante il match non è sicuramente un segnale confortante.

Duro attacco a Conceiçao: l’analisi sui social

Theo Hernandez e Leao sono stati sostituiti per scelta tecnica all’intervallo, Morata bocciato ancora una volta e Come accaduto con Paulo Fonsecasono stati sostituiti per scelta tecnica all’intervallo, Morata bocciato ancora una volta e la lite tra Conceicao e Calabria , una siparietto incredibile che ha fatto parlare tutti, tifosi e addetti ai lavori.

La scena tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma non è stata sicuramente edificante, con i due che si sono scusati al termine della partita per la discussione accesa avuta in campo.

Le parole non sono però bastate a Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che su X commenta così l’accaduto:

“Un allenatore del Milan non può comportarsi così cercando di arrivare allo scontro fisico con un suo calciatore in mezzo al campo. Qualunque fosse la ragione. Scena imbarazzante, da energumeno”. Calabria e Conceiçao: la spiegazione sul diverbio in campo

Sull’episodio ha parlato proprio Davide Calabria ai microfoni di DAZN, facendo chiarezza su quanto accaduto: “Sono cose da campo, si tratta di un malinteso. Ci siamo chiariti, l’adrenalina era alta. Adesso abbiamo sistemato le cose, è una cosa abbastanza comune nel calcio. Non ci siamo capiti, chiedo scusa perché non è una cosa bella ma l’importante è aver portato a casa questa partita”.

Sergio Conceicao, come al suo solito, è stato molto diretto, raccontando in modo chiaro quanto successo con Davide Calabria: “Io sono tutti i giorni nervoso, capita con tutta questa adrenalina. Era una situazione della partita, sono come i figli e devo richiamare quando vedo un atteggiamento non corretto. Stiamo creando un ottimo legame tra di noi e alla fine siamo stati bravi a vincere la partita dimostrando carattere. Non volevo queste rimonte, preferivo vincere prima”.