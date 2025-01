Walker-Milan, ore decisive: si sblocca tutto?

Kyle Walker si avvicina sempre di più al Milan: le prossime ore saranno decisive per il mercato dei rossoneri.

Dopo la sconfitta contro la Juventus per 2-0 l’attenzione dei tifosi rossoneri è per il mercato. Vista la stagione sin qui deludente ci si aspetta che il Milan riesca a dare una svolta al proprio campionato con qualche innesto che permetta a Sergio Coinceçao di migliorare la propria rosa e avere più opzioni a disposizione.

Sono, infatti, giorni bollenti in chiave calciomercato con un nome in casa Milan che sovrasta tutti gli altri. Il grande protagonista degli ultimi giorni rossoneri si chiama Kyle Walker. L’inglese del Manchester City, nonché grande obiettivo del Diavolo per la difesa, è ad un passo dal vestire la casacca rossonera.

Walker-Milan, ore decisive: cambia tutto a breve

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Milan e Walker: in definizione l’accordo finale. Una volta trovato i rossoneri si preparano a fare un’offerta al City e ad accoglierlo poi a Milano.

Prosegue quindi il mercato invernale del Milan, che è sempre più vicino a Kyle Walker. Il difensore inglese è l’obiettivo numero uno del club rossonero che in queste ore sta avendo nuovi contatti con il giocatore.

I rossoneri continuano a puntare sul difensore inglese, giocatore che piace molto a Conceicao per qualità, duttilità e leadership.

L’ultimo slot da extracomunitario sarà quindi occupato da lui, con Rashford che si allontana sempre di più. Occhio poi a Tomori, nel mirino della Juventus che è pronta a fare un’offerta per il suo cartellino.

Walker-Milan, tutti i dettagli sull’ingaggio

Al momento Walker percepisce al Manchester City uno stipendio da 6 milioni di euro fino al 2026. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe garantirgli la stessa cifra, ma spalmata fino al 2027. L’inglese, dunque, si dimezzerà l’ingaggio.

Nelle prossime ore arriverà lo scambio dei documenti fra i club, per quello che sarà il primo colpo di questa sessione di mercato messo a segno dal Milan. Sfuma, invece, il sogno Marcus Rashford: l’arrivo di Walker, infatti, esclude a priori quello del classe ’97. È, infatti, consentito il tesseramento di un solo giocatore britannico e si è scelto di puntare sul difensore del City.

Un profilo che sicuramente potrebbe far comodo al Milan di Sergio Coinceçao per i prossimi mesi della stagione dei rossoneri,