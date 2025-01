Walker o Rashford: scelta fatta, chi arriva in rossonero

In casa Milan si prosegue con la ricerca dei rinforzi da dare a Conceicao. Il tecnico ha fatto delle richieste ben precise e presto si chiuderà il primo colpo

In casa Milan si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo importante nel giro di davvero poco tempo. I nomi sul taccuino di Moncada sono quelli di Walker e Rashford e su entrambi, come ben sappiamo, è in corso una riflessione molto importante considerato anche il fatto che si tratta di un doppio colpo impossibile da fare. Le ultime indiscrezioni, infatti, confermano che i rossoneri hanno un solo slot per extracomunitario e quindi va fatta una scelta ben precisa.

Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il Milan ha già scelto il colpo da chiudere in questo calciomercato e per questo motivo è molto difficile che si cambi idea. Per Rashford e Walker è arrivato il momento della scelta e ci attendiamo delle novità importanti nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Milan: uno tra Walker e Rashford, chi arriva

Il Milan sarà chiamato a scegliere nei prossimi giorni uno tra Walker e Rashford. Non si prospetta un compito semplice considerato che i rossoneri avrebbero bisogno di entrambi. La società ha sicuramente individuato una priorità e per questo motivo si sta ragionando su come concludere l’affare. In caso di fumata nera, si punterà sull’altro giocatore considerato che non si potrà chiudere su entrambi per quanto i posti extracomunitari non lo permettono.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan è pronto a chiudere sia per Rashford che Walker. Il terzino del City è in pugno, ma in questo momento la priorità sembra rappresentata dall’attaccante dello United. Se quest’ultimo dirà sì al trasferimento in rossonero, allora è quasi certo che difficilmente arriverà il difensore. In caso contrario si punterà sul giocatore di Guardiola andando su un altro obiettivo nel reparto offensivo.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle riflessioni visto che al momento non si hanno certezze. La speranza da parte del Milan è comunque di chiudere uno tra Rashford e Walker sin da subito e magari poi liberare un secondo slot extracomunitario in questo calciomercato per definire l’altro acquisto.

Mercato Milan: Rashford in vantaggio su Walker

Rashford è in vantaggio su Walker in questo calciomercato in casa Milan. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è il sì dell’attaccante del Manchester United. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.