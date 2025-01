Ha deciso di andarsene: si chiude oggi, il Milan ne cede un altro

Il giocatore ha deciso di lasciare il Milan: dopo Morata, Tomori e Camarda, ecco un’altra cessione in casa rossonera

La sconfitta di Zagabria contro la Dinamo ha lasciato un grosso segno in casa Milan. In queste ultime ore di mercato, un po’ a sorpresa, i rossoneri hanno deciso di attivarsi in maniera seria e concreta, in entrata (con l’affare Gimenez sempre più caldo) e, soprattutto, in uscita. Alvaro Morata ha l’accordo col Galatasaray: attende soltanto il via libera per volare verso Istanbul e iniziare questa nuova avventura. Sono ore importanti anche per il passaggio di Tomori al Tottenham, cessione complessiva da 25 milioni. Bisogna ancora arrivare alla definizione per il prestito di Camarda al Monza. Nella giornata di domani, invece, alla vigilia del derby, dovrebbe essere la stretta di mano per un altro addio.

Calabria lascia il Milan, domani giornata chiave

A cinque mesi dalla scadenza del contratto, Davide Calabria ha ormai deciso di lasciare il Milan. A rivelarlo è Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha parlato di domani come giornata decisiva per l’accordo con il suo nuovo club. Il terzino rossonero, che veste la maglia milanista da quando era soltanto un bambino fino a diventarne capitano, ha deciso di accettare la proposta del Bologna.

Vincenzo Italiano ha bisogno di un nuovo terzino destro per la probabile uscita di Posch: sembrava destinato alla Bundesliga ma nelle ultime ore si è inserito il Como di Fabregas. Sartori ha scelto di sostituirlo con Calabria, con il quale i contatti sono iniziati pochi giorni fa. Il terzino rossonero, che è fuori dal progetto dall’estate scorsa (con l’acquisto per 20 milioni di Emerson Royal), ha scelto di andare prima della scadenza del contratto. Da tempo è noto che la società non gli avrebbe rinnovato il contratto e adesso vuole cogliere la possibilità di andare a giocare nel capoluogo emiliano.

Un addio annunciato

Calabria è stato protagonista in negativo nelle ultime settimane per via di questioni extra campo. Tutto è scoppiato con la lite in campo in mondo visione con Sergio Conceicao, che non aveva gradito alcuni suoi atteggiamenti all’uscita dal campo. Nei giorni successivi sono circolate indiscrezioni in merito ad una rottura nata dalla scelta di Calabria e di alcuni suoi compagni di squadra (fra cui Theo e Leao) di andare al concerto di Lazza pochi giorni prima.

Oltre alla questione del contratto, il terzino milanista ha dovuto fronteggiare altre situazioni difficili come: la fascia di capitano tolta in favore di Maignan, l’acquisto di Kyle Walker e le critiche dei tifosi sempre più aspre nei suoi confronti. Tutto questo ha portato alla decisione dell’addio, che si concretizzerà nelle prossime ore. E attenzione perché fra meno di un mese, il 26 febbraio, ci sarà il recupero di Bologna-Milan.