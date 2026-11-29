Domenica 6 dicembre, in occasione della sfida tra Milan e Parma, il Milan renderà omaggio a Carlo Ancelotti, inserendolo ufficialmente nella propria Hall of Fame nella categoria centrocampisti.

L’attuale allenatore del Brasile raggiungerà così un ristretto gruppo di leggende milaniste, nel quale figurano già Franco Baresi, Marco van Basten, Kaká, Ruud Gullit, Zvonimir Boban e Andriy Shevchenko.

La scelta della partita non è casuale: Ancelotti ha iniziato proprio a Parma la sua carriera da allenatore, prima di vivere a Milano 13 stagioni indimenticabili, cinque da calciatore e otto da tecnico.