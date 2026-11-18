Secondo Moretto, anche il ruolo che potrà avere Pochettino sarà una variabile da considerare nella vicenda che riguarda il centrocampista portoghese.

Secondo il giornalista Matteo Moretto, Bruno Fernandes sarebbe attratto dall’idea di un ritorno in Italia. La rivelazione arriva da Moretto in persona, che ha dichiarato di aver appreso come la prospettiva di tornare nel campionato italiano stuzzichi il centrocampista portoghese.

Il nome di Fernandes è stato accostato al Milan con una certa frequenza negli ultimi mesi. Fabrizio Romano, in un intervento su YouTube, ha confermato che il club rossonero si era già mosso concretamente per lui prima degli ultimi Mondiali, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

Moretto ha anche aggiunto una variabile da tenere in considerazione:

Bisognerà capire anche Pochettino che ruolo potrà avere.

Il riferimento è al tecnico Mauricio Pochettino, la cui posizione potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della situazione.