Scaroni ha anche precisato che l'eventuale demolizione di San Siro sarà decisa dai due club proprietari, in vista del nuovo Generali Stadium.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della proprietà rossonera e del futuro dello stadio intervenendo all’evento RCS Sports Industry Talk.

Sul tema della cessione del club, Scaroni è stato netto riguardo alle intenzioni di Gerry Cardinale.

Cardinale non cederà mai il Milan: è un progetto a lungo termine.

Il presidente ha poi affrontato il dibattito sulla demolizione di San Siro, in vista della costruzione del nuovo Generali Stadium.

Ogni tanto sento dei dibattiti sull’abbattimento di San Siro. Ma questa sarà una decisione che prenderemo noi perché è nostro.

Scaroni ha quindi ribadito che la scelta spetterà ai due club: «Sulla demolizione decideranno Milan e Inter: siamo noi i proprietari».