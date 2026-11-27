Per la prima volta nella propria storia, il Milan ha incassato almeno due reti in tre partite europee consecutive nelle maggiori competizioni continentali. Il dato emerge dopo la vittoria in rimonta contro l’Olympiacos, conclusa 2-4 dopo che i rossoneri si erano trovati sotto di due gol.

La partita in Grecia ha richiesto circa un’ora prima che la squadra riuscisse a invertire l’andamento: dal 2-0 subito, il Milan ha ribaltato il risultato portandosi sul 2-4 finale. Una reazione che ha permesso di conquistare i tre punti, ma che non cancella il dato difensivo che accompagna il cammino europeo della squadra.

Il primato negativo riguarda le maggiori competizioni europee nella storia del club: mai in precedenza i rossoneri avevano concesso almeno due gol per tre gare di fila in questo contesto. La vittoria sull’Olympiacos non modifica il trend difensivo registrato finora in Europa League.