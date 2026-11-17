I due giocatori del Milan sono infortunati: il difensore è più vicino al rientro, mentre per il centrocampista servirà una nuova valutazione medica tra circa quattordici giorni.

Fikayo Tomori è vicino al rientro in gruppo e punterebbe alla convocazione per la trasferta di Cagliari del 30 novembre, secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio. Per Ruben Loftus-Cheek i tempi saranno più lunghi: il centrocampista verrà rivalutato tra due settimane per definire i prossimi step del percorso riabilitativo.