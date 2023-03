Brahim Diaz, riscatto in salita? La notizia che allarma il Milan

Uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Stefano Pioli è Brahim Diaz, con il 10 rossonero che in questa stagione si è reso protagonista di partite importanti. Nonostante queste giocate, l’ex Real Madrid ha una valutazione importante.

Secondo Calciomercato.com, il trequartista ha una valutazione di 22 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva per la società rossonera, con Maldini e Massara che potrebbero ripiegare su un nuovo profilo per il ruolo di trequartista/seconda punta che dovrà agire alle spalle di Giroud.

Chelsea e Newcastle su Brahim

Milan Brahim Diaz

Se la situazione dovesse restare questa, il Real potrebbe decidere di puntare sul giocatore spagnolo e rinnovargli il contratto che scadrà nel 2025, adeguando l’ingaggio. Sullo sfondo, a osservare la diatriba tra Milan e Blancos ci sono due top club della Premier League.

Chelsea e Newcastle potrebbero rappresentare un’alternativa per la carriera di Brahim, il quale potrebbe decidere di cimentarsi con un campionato competitivo come quello inglese. Le qualità tecniche del trequartista spagnolo potrebbero rappresentare un’incognita interessante in Premier, un campionato in cui le difese non sono certe chirurgiche come in Serie A.