Calciomercato, il Milan guarda in casa Lazio: Pioli ha un obiettivo

Al contrario della scorsa estate, il Milan non può sbagliare acquisti nella prossima sessione di calciomercato. In particolare, alla squadra di Pioli serve un trequartista in grado di portare non solo qualità e assist per gli attaccanti, ma anche gol importanti.

Nella testa di Maldini e Massara, questo identikit rappresentava Charles De Ketelaere, ma il centrocampista belga non ha rispettato le attese e per questo motivo il duo di dirigenti si muoverà di nuovo sul mercato. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse del Milan per Loftus-Cheek, giocatore del Chelsea che può coprire il ruolo di trequartista e di mediano. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e il suo cartellino si aggira sui 25 milioni di euro.

Il giocatore rispetterebbe anche i parametri della società rossonera sull’età media della squadra, ma Pioli ha un sogno nel cassetto che proporrà a Maldini e Massara in caso di qualificazione aritmetica alla prossima Champions.

Il Milan punta Milinkovic Savic

Il tecnico rossonero vorrebbe tornare ad allenare un suo vecchio pupillo: Sergej Milinkovic Savic, centrocampista in forza alla Lazio e che potrebbe ricoprire egregiamente sia il ruolo di mediano ma soprattutto quello di trequartista, portando fisicità e reti importanti.

Lo scorso anno il Milan non provò nemmeno a intavolare una trattativa con la squadra romana per via del costo proibitivo del cartellino del centrocampista serbo, ma con il contratto in scadenza nel 2024, il costo di Milinkovic potrebbe aggirarsi sui 25/30 milioni.

L’età di Milinkovic andrebbe in contrasto con la filosofia sposata dalla società rossonera sul mercato — il giocatore ha 28 anni — ma a questo va aggiungersi anche un probabile ingaggio pesante, che potrebbe fare concorrenza a quello di pilastri della squadra come Leao e Hernandez. Vedremo se Pioli sarà accontentato da Maldini e Massara con l’arrivo del suo pupillo.