Cassano attacca Leao: “15 milioni? Ha fatto la differenza solo 4 mesi!”

Difficilmente qualcuno può criticare la scelta della Serie A nel dare il premio di MVP della passata stagione a Rafael Leao, che con le sue giocate e le sue reti ha contribuito in maniera importante allo scudetto del Milan, annullando le possibilità dell’Inter di iniziare un ciclo continuativo come quello della Juventus, durato 9 stagioni.

Non tutti però sono convinti del talento cristallino dell’attaccante portoghese: tra questi c’è Antonio Cassano, che ai microfoni della Bobo Tv ha sempre lanciato frecciatine ai danni del 23enne milanista.

Per Cassano: “Leao chiede 15 milioni? Vado a prendere Gakpo a 40 milioni”

Leao Cassano Bobo Tv

L’ex giocatore di Roma e Sampdoria ha detto riguardo a Leao: “In tre anni e mezzo di Milan non arriva a 30 gol e 10 assist, questo è un dato di fatto. Ha fatto la differenza solo 4 mesi e chiede 15 milioni… io vado a prendere Gapko a 40 milioni”.

I dati di Cassano possono essere facilmente smentiti, dal momento che l’esterno portoghese ha totalizzato nella sua storia rossonera 147 presenze, 36 reti e 31 assist. Questa è l’ennesima uscita a vuoto dell’ex attaccante della Sampdoria, che si dimostra perfetto quando si tratta di dover far parlare di se e della trasmissione in cui interviene come opinionista.