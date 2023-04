Milan-Empoli, novità su Messias e Brahim Diaz: svelate le condizioni

Il clima che si respira in casa Milan è di quelli che inebriano: la vittoria netta della squadra di Pioli al Maradona contro il Napoli ha riacceso l’entusiasmo nella squadra rossonera, in un mese che può essere cruciale sia per la qualificazione alla prossima Champions che per il cammino europeo dei rossoneri.

Uno dei protagonisti della scorsa giornata è stato Brahim Diaz, che insieme a Leao ha reso la vita difficile alla retroguardia del Napoli, creando grattacapi a uno dei difensori più forti del nostro campionato, Kim.

La squadra di Pioli è attesa venerdì dal match a San Siro contro l’Empoli per continuare a racimolare punti per mantenere aperto il discorso Champions. Chi sarà disponibile per questa sfida?

Messias torna a disposizione per l’Empoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Pioli potrà contare nuovamente su Junior Messias, il quale si sarebbe allenato con il resto del gruppo per tutta la mattinata odierna. Chi invece ha svolto un allenamento differenziato è Brahim Diaz, con lo spagnolo che verrà preservato dopo il dolore accusato nel post partita contro il Napoli.

Altri giocatori che stanno lavorando a parte sono Kalulu e Ibrahimovic, due leader nei loro rispettivi reparti che faranno di tutto per poter contribuire alla causa rossonera in un mese particolarmente complicato come questo, con il doppio confronto di Coppa contro il Napoli che si avvicina sempre di più.