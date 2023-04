Napoli-Milan, il giornalista sicuro: “Bennacer unico in Serie A che può riuscirci!”

Il match di domenica scorsa tra Napoli e Milan è soltanto il primo dei tre incontri che vedranno protagoniste le due squadre, con Luciano Spalletti e Stefano Pioli che dovranno essere perfetti nella cura delle due sfide Champions.

Una delle chiavi del successo dei rossoneri al Maradona è stata il controllo del centrocampo, con Tonali che è sembrato il giocatore decisivo ammirato dai tifosi la scorsa stagione, con strappi improvvisi, recuperi lampo del pallone e propensione offensiva.

Altra variante decisiva dello scontro è rappesentata da Ismael Bennacer, il metronomo del gioco milanista e da cui sono partite diverse azioni decisive. Possono le giocate del centrocampista algerino risultare fondamentali per il doppio scontro ai quarti di Champions?

Per Chiariello: “Bennacer unico in grado di bloccare Lobotka”

Bennacer Milan Napoli

Bennacer ha dovuto sfidare non un giocatore qualunque per il controllo del centrocampo, ma Lobotka, fulcro del gioco del Napoli di Spalletti e in pole per il titolo di miglior centrocampista del campionato. Secondo il giornalista Umberto Chiariello: “Il Milan ha l’unico giocatore in tutta Italia che è in grado di bloccare Lobotka. Bennacer è molto simile fisicamente a lui. Credo che siano i migliori registi del campionato“.

Le dichiarazioni sono state riportate da Canale 21, per il quale Chiariello ha ancora affermato: “L’algerino l’ha sovrastato ma lo scorso anno ha sofferto Lobotka e viceversa. Le partite tra Napoli e Milan dipendono spesso da come stanno questi due calciatori” Queste dichiarazioni alimentano ancora di più il fuoco già alto per la doppia sfida tra le due italiane. Vedremo chi avrà la meglio tra Bennacer e Lobotka.