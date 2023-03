Vranckx, il futuro sarà ancora rossonero? Le ultime

La stagione del Milan è caratterizzata da alti e bassi, con Stefano Pioli che nell’ultimo periodo ha cambiato persino modulo in corsa per cercare di dare una scossa all’ambiente rossonero. A questa rivoluzione è coinciso anche l’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Thiaw.

Il giovane difensore ha ridato solidità a una difesa che stava subendo troppe reti, punto di forza del Milan che ha vinto lo scudetto la stagione scorsa e che ha fermato sul nascere un possibile ciclo vincente dell’Inter.

Non tutti i nuovi acquisti però sono stati decisivi come Thiaw: pensiamo ad esempio a De Ketelaere, a Adli o a Vranckx, i quali hanno inciso in maniera minore o inesistente rispetto a quanto ci si aspettava lo scorso mercato estivo. Quale tra questi giocatori può avere una seconda possibilità la prossima stagione?

La società riflette sul riscatto di Vranckx

Milan Vranckx riscatto

Tra questi non rientrerà Aster Vranckx, con il centrocampista di proprietà del Wolfsburg che farà ritorno alla società tedesca alla fine della stagione in corso. Il giocatore è arrivato la scorsa estate in rossonero tramite prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Una cifra considerata alta per un giocatore che non ha apportato miglioramenti nel centrocampo di Pioli, il quale ha preferito a più riprese Rade Krunic in caso di emergenze legate a Tonali o a Bennacer.