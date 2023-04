Adani esalta Pioli: “Un super Milan in difesa”

La doppia sfida di Champions League tra Napoli e Milan ha visto uscire vincitori i rossoneri in entrambe le partite e adesso aspettano in semifinale la vincente tra Benfica e Inter. Chiaramente i tifosi vogliono un nuovo derby europeo, dopo quello storico del 2003 che ha impresso nella loro memoria ricordi positivi.

La sfida a scacchi tra Pioli e Spalletti è stata analizzata da Lele Adani, intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’opinionista ha parlato così della sfida del Maradona: “Il Napoli ha calciato tanto ma nel primo tempo non è stato mai pericoloso. Il Milan invece ha usato bene il corpo, ritrovando il piacere del duello fisico, difendendo alla grande. La squadra di Pioli ora si sente forte anche quando la palla ce l’ha l’avversario e il perché ha un nome e cognome: Rafael Leao“.

Sul fenomeno portoghese e sul duello con Kvaratskhelia, Adani afferma: “Leao è un calciatore eccezionale in campo aperto. E possono permettersi di isolarlo, tanto lui parte così, a cento all’ora e non lo prendi. Kvara era costantemente raddoppiato, sia a San Siro che al Maradona, non aveva mai spazi per affondare. Leao invece ha sfruttato una caratteristica che mette tremendamente in difficoltà il Napoli: partire nello spazio tra Rrhamani e Di Lorenzo, mandando fuori fase entrambi“.

Per Adani: “Maignan è uno dei tre migliori portieri in Europa”

Napoli Milan Adani

L’opinionista ha esaltato la fase difensiva, capace di tenere a bada un bomber come Osimhen: “Kjaer e Tomori hanno fatto una partita straordinaria per attenzione e precisione nella marcatura, concedendogli poco o nulla. Sembravano due difensori dei vecchi tempi“.

Impossibile infine non parlare poi delle prodezze di Maignan: “Il portiere francese è uno dei tre migliori in Europa nel ruolo per completezza, mentalità e modernità. È mancato per cinque mesi e si è visto quanto costi per il Milan“.