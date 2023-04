Problemi per il Milan a Napoli? Spunta il piano dei tifosi azzurri per disturbare la squadra rossonera

Tra meno di 48 ore andrà in scena una partita che potrebbe dare un senso in più alla stagione di Milan e Napoli: il ritorno dei quarti di finale di Champions, che si giocheranno al Maradona e che vedranno i rossoneri difendere il risultato ottenuto all’andata.

Il clima che aspetterà la squadra di Pioli sarà incandescente, con gli uomini di Spalletti che faranno di tutto per riagguantare il risultato davanti al proprio pubblico, con un Osimhen in più dalla propria parte. Ma l’attaccante non sarà l’unica arma che i giocatori del Milan dovranno provare a sventare.

Tifosi del Napoli su Whatsapp: “Troviamoci sotto l’hotel e non facciamoli riposare”

Napoli Milan tifosi

Oltre ai pericoli Osimhen e Kvaratskhelia, i rossoneri dovranno prestare attenzione anche ai supporter del Napoli. Calciomercato.com ha riportato una organizzazione dei tifosi partenopei tramite gruppi Whatsapp, in cui è stato scritto questo messaggio: “Troviamoci sotto l’hotel con trombe, batterie pirotecniche e fischi per non far dormire il Milan“.

L’atto di disturbo dei tifosi potrebbe creare problemi per quel che riguarda l’aspetto psicologico e mentale del gruppo rossonero, il quale sentirà ancora di più la pressione per un match che potrebbe mandare avanti il cammino europeo del Milan.