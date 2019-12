Il Milan pensa a Matic: muscoli ed esperienza nel motore

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista esperto per rinforzare il reparto a gennaio. Dopo i sondaggi per Lobotka e Berge, la società di Via Aldo Rossi starebbe pensando di regalare a Pioli un profilo di caratura internazionale.

Secondo la “Gazzetta dello Sport” il nome nuovo per il centrocampo, dunque, è Nemanja Matic. Al centrocampista del Manchester United scadrà il contratto il 30 giugno. In questi giorni, il Milan farà un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Il centrocampista è infatti molto apprezzato dalla società rossonera: esperienza e personalità, doti fondamentali che Maldini e Boban starebbero ricercando. Caratteristiche necessarie per la rosa di mister Pioli, fondamentali per la crescita di tutti i giovani talenti presenti in rosa. Il Milan dovrà però stare attento alla concorrenza in modo particolare dell’Atletico Madrid che rappresenta la principale insidia per il club rossonero.