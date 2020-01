Fiorentina: Kessié nuovo obiettivo per il centrocampo

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina: Kessié sembrerebbe nel mirino dei viola. Secondo quanto riporta l’edizione di Firenze de ‘La Repubblica’, l’ivoriano, messo sul mercato dal Milan, potrebbe essere un rinforzo per la formazione di Iachini.

Il Milan, dunque, è disposto a cedere il proprio centrocampista ma per una cifra non minore di 20 milioni di euro. Ore di valutazione in casa Fiorentina. Kessié ha richieste anche dalla Premier League ma, al momento, non sono arrivate offerte concrete. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.